Otro revés para Sturzenegger: la Justicia suspendió un DNU vital para la desregulación

Luego de la suspensión del cierre de Vialidad Nacional, la Justicia suspendió parte del DNU que abría el cabotaje a buques extranjeros y ponía en jaque a la Marina Mercante. Los gremios celebran un freno al «avasallamiento» del Gobierno y advierten que seguirán en pie de lucha.

La Justicia del Trabajo le torció el brazo al ministro Federico Sturzenegger y suspendió la aplicación del decreto que desregula la actividad de la Marina Mercante nacional. De esta manera, el gobierno sufrió un segundo revés judicial tras que la justicia también suspendiera la disolución de Vialidad Nacional por decreto.

El Juzgado Nacional del Trabajo N.º 32 resolvió el viernes suspender preventivamente artículos clave del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025 promovido por Sturzenegger.

Dicha normativa, hoy suspendida, creó un nuevo Régimen de Excepción que tendría un fuerte impacto en la industria marítima dónde se habilitaba el uso de barcos extranjeros y tripulación extranjera en aguas argentinas.

La medida cautelar responde a la acción de amparo presentada por gremios de la Marina Mercante. En el escrito, se señaló que el decreto fue dictado sin respetar la Constitución y vulnera derechos laborales, sindicales y de organización.

El fallo suspende la aplicación de los artículos 2, 3, 5 al 7, 9 al 11, 14 y 25 al 27 del DNU, y mantiene vigentes las normas que dichas disposiciones derogaban o modificaban.

En la resolución se destaca que los trabajadores marítimos son un sector «socialmente vulnerable» y que el decreto fue dictado mientras el Congreso estaba en funcionamiento, lo que agrava su ilegitimidad.

La jueza Viviana Dobarro argumentó que las reformas impulsadas vía decreto podrían «afectar derechos garantizados por la Constitución Nacional y tratados internacionales», y citó jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el uso limitado de los DNU.

Los gremios hicieron hincapié en la irreparable daño que causa la apertura del Cabotaje Nacional a banderas extranjeras, la competencia desleal sobre las condiciones de trabajo de la tripulación, la carencia o inexistencia de Convenios Colectivos de Trabajo, el desinterés en la profesionalización y capacitación de los trabajadores y el desmedro de la seguridad en la navegación.

«Es importante que la Justicia se expida a favor de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores de la Marina Mercante y nos brinde el primer límite al avasallamiento que implica esta desregulación sobre la actividad, que en definitiva no deja de ser una regulación, pero en contra de los intereses nacionales «, dijo el Capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo.

«Por otro lado, no exime al sector de continuar reclamando al poder legislativo la inmediata derogación de este decreto porque este fallo que, si bien pone un límite, no resuelve el tema de fondo», señaló el Capitán y agregó que «Los trabajadores continuaremos en la lucha por la inhabilitación de este decreto, la Defensa de la Soberanía Nacional y el Desarrollo de la Marina Mercante Nacional».