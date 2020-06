Otros 16 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas y se suman 983 contagios en el país

Compartir

Un total de 16 personas fallecieron por coronavirus en las últimas 24 horas y 983 personas resultaron positivas de Covid-19, con lo que ascienden a 648 los decesos y a 22.020 los infectados desde la llegada de la pandemia a la Argentina en marzo pasado, informó esta noche el Ministerio de Salud de la Nación.

Del total de esos casos, 983 (4,5%) son importados, 9.219 (41,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 8.141 (37,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Por la mañana se registraron 10 nuevas muertes por COVID-19: siete mujeres, de 98, 85, 77, 89 y 81 años, residentes en la Ciudad; una de 90 años, residente en la provincia de Córdoba; y una de 50 años, de la provincia de Buenos Aires; y tres son varones, dos de ellos de 64 y 56 años, de Capital Federal; y uno de 67 años, con domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Por la tarde se comunicaron seis nuevas muertes: cuatro hombres de 47, 73, 88 y 60 años, residentes en la ciudad de Buenos Aires; y dos mujeres de 77 y 90 años, también de Capital Federal.

De las estadísticas generales, se desprende que el 57,8% de los muertos son hombres y el 42,2% son mujeres, con una edad promedio de 76 años.

“La ciudad tiene un índice de positividad del 35,5%, la provincia del 21,5% y el resto del país el 7,4%, lo que significa que el 85% del país sigue con una situación estable y a partir del lunes pasará del aislamiento al distanciamiento social”, precisó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud.

De los 983 casos, 474 son de Capital Federal, 457 son de la provincia de Buenos Aires, 19 de Chaco, 15 de Río Negro, 4 de Misiones, 2 de Santa Fe, 1 de Chubut y 1 de Neuquén. La provincia de Mendoza reclasificó uno de los casos confirmados del día de ayer por lugar de carga a la ciudad de Buenos Aires.

Son 22 las provincias que hasta el momento no poseen nuevos contagios confirmados. En La Pampa, hasta la fecha sólo se contabilizaron datos solo hubo casos importados. Catamarca y Formosa son las únicas provincias argentinas que aún no contabilizaron contagios.

En los últimos 14 días, las provincias de Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa y La Rioja no registraron nuevos casos. Pero sigue habiendo circulación comunitaria en el Gran Resistencia (Chaco), en Córdoba Capital, en Trelew (Chubut), en Bariloche y en Cipoletti (Río Negro). Estas ciudades, junto al AMBA, permanecerán en la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Ayer fueron realizadas 5.416 nuevas muestras. Con éstas, desde el inicio del brote, la cifra de pruebas diagnósticas practicadas para la detección de esta enfermedad llega a 189.278, lo que equivale a 4.171 muestras por millón de habitantes.

El número de casos descartados hasta ayer es de 135.454 (por laboratorio y por criterio clínico/epidemiológico). Actualmente hay 249 personas internadas en terapia intensiva y 6.180 se encuentran recuperadas y dadas de alta.

A nivel internacional, la cantidad de infectados asciende a 6.852.810, mientras que el número de fallecidos trepó a 398.211. Hasta el momento se recuperaron 3.071.142 personas.