Ovación y sorpresa en Madrid: Trueno cantó junto a Gorillaz su tema inédito «The manifesto»

A comienzos de septiembre, Gorillaz, la icónica banda de personajes animados liderada por Damon Albarn, volvió a revolucionar a sus fans con un doble anuncio: en 2026 saldrá su nuevo álbum, “The Mountain”, y lo acompañarán con una gira por el Reino Unido e Irlanda. La noticia no tardó en encender las redes y generar candente expectativa entre seguidores de todo el planeta. Sin embargo, la locura en el público argentino se disparó aún más por la sorpresiva participación de Trueno en uno de los shows más esperados del año.

Este sábado 20 de septiembre, Gorillaz aterrizó en Madrid para un show que se llevó a cabo en el marco del festival Pulse of Gaia. La banda británica no solo deleitó a los presentes con sus clásicos de siempre y la aparición de varios invitados, como es habitual en su historia musical, sino que deslumbró con un anticipo para la nueva etapa. Entre los artistas sorpresa de la noche, Trueno encendió la euforia cuando subió al escenario para cantar junto a Albarn el tema “The manifesto”, una colaboración inédita que formará parte del próximo disco de la banda.

Sobre el escenario madrileño, Trueno impuso presencia y estilo. El artista lució una remera blanca con el sol de Mayo en la espalda, gorra oscura tipo piluso y shorts deportivos. Ante miles de asistentes entonó las estrofas de una canción que inmediatamente se volvió viral en todas las plataformas. “Crucé la puerta y hoy me siento libre, dejé el pasado y me fijé en lo simple, solo dame de tu gramo pa sentirme firme, y yo te dejo mi legado antes de irme. Cada paso una enseñanza, sigo con confianza, tan rápido que el tiempo no me alcanza. No busco alabanzas, menos falsas esperanzas. Descansa, como cuando estabas en la panza. Y despierta, toma las cartas en el asunto para poder mirar la vida diferente punto”, fueron algunas de las palabras que entonó el argentino ante los fans.

El momento fue uno de los grandes picos del show, con la multitud celebrando la unión de dos generaciones y estilos. Apenas finalizó la presentación, las redes ardieron: “Qué temón”; “Dos genios se unieron”; “Lo amo”; “Icónico”; “Lo que necesitábamos: Albarn y Trueno juntos de nuevo”; estos y otros comentarios inundaron TikTok, Instagram y X, convirtiendo el show en tendencia y dejando en claro que tanto Gorillaz como Trueno saben cómo mover a sus multitudes.

No es la primera vez que la banda británica y el rapero argentino cruzan caminos sobre el escenario. En mayo de 2022, Gorillaz fue una de las máximas atracciones del Quilmes Rock, en un debut local que arrastró a miles de personas hasta Tecnópolis. Aquella noche, uno de los momentos más recordados fue la irrupción de Trueno junto a Albarn para una versión explosiva de “Clint Eastwood”. Tras el show, Missy Albarn, hija del cantante de Gorillaz y Blur, compartió en Instagram una foto con su padre y el rapero. “Morí”, escribió, revelando que es fan del cantante y conoce a fondo el vocabulario gracias a que estudió español en Londres durante gran parte de su infancia.

El vínculo entre Trueno, Gorillaz y Argentina se fortaleció sobre el escenario en ese entonces. “Un saludo para Damon, acá está toda tu gente de Buenos Aires”, había improvisado el rapero en uno de los estribillos más celebrados, sumando un guiño para los fans locales. Trueno, por su parte, venía de cerrar su propia etapa “Atrevido” en ese mismo festival, con una serie de éxitos propios como “Dance Crip” y “Azul y oro”.

Hoy, con “The Mountain” en el horizonte y colaboraciones como “The manifesto” dando la vuelta al mundo, Gorillaz demuestra que, más allá del dibujo animado, late una pulsión de colaboración y riesgo que renueva su mito show a show. Y la presencia de Trueno en Madrid es la última prueba de que el talento argentino sigue ganando espacios de privilegio en la nueva historia grande de la música internacional.