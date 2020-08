Oviedo: “El IFE solo lo puede cobrar un miembro del grupo familiar”

Compartir

El titular de la UDAI Formosa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Ricardo Oviedo, brindó precisiones sobre el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 3 y las modificaciones que incorporó el Ministerio de Trabajo de la Nación para poder acceder al beneficio, además resaltó que la capacidad de atención al público se duplicó en las oficinas e la ciudad, por lo que hoy pueden atender a unas 600 personas de manera presencial con turnos, virtual y telefónica.

“Comenzamos a realizar la atención directa al público, la misma se hace a través de turnos programados porque seguimos en cuarentena y se mantienen las restricciones de movilidad, entonces para cuidarnos entre todos estamos los turnos programados que se pueden obtener a través dela página web o llamando a los teléfonos habilitados de la UDAI Formosa”, informó.

A su vez resaltó que “para una mejor atención en tiempos de pandemia hemos duplicado el número de operadores que atienden a la gente por la cual también se duplicó el número de turnos disponibles esto nos va a permitir que diariamente se atiendan a mas beneficiarios”

Seguidamente informó sobre los tres cambios que realizó, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en las condiciones para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia, la ayuda monetaria de 10 mil pesos que se implementó para asistir a sectores vulnerables en medio de la pandemia del coronavirus, basados en el entrecruzamiento de datos: que los presos no puedan percibir el bono, cambios en la forma de contemplar al grupo familiar y la pertinencia de cada solicitud.

“Se tomaron decisiones importante las respecto, uno de ellos es que a las personas privadas de su libertad no le corresponde el IFE; tampoco percibirán las personas menores de 25 años que el domicilio de su residencia sea igual al domicilio de sus padres o alguna persona de su grupo familiar que tengan algún tipo de trabajo y vinculación registrados en dicho organismo por tal motivo en el cruce de información puede darse el caso que se bloqué el pago. Nosotros tenemos que entender que el ingreso familiar de emergencia es un beneficio que se aplica a la familia y entonces corresponde a un solo miembro por familia”, señaló Oviedo y añadió que además “hay un cruzamiento de datos que la Administración Nacional de la Seguridad Social requerirá a la Afip, entonces cualquier movimiento ya sea de monotributistas de la categoría C para arriba o trabajadores dependientes también pueden hacer que se inhabilite el pago del IFE 3”.

Indicó que “todavía no está definido un IFE 4, pero en caso de que llegue este beneficio va a impactar estos datos”.

Con respecto a la entrega de la libreta familiar (vacunas, asistencia escolar y control médico) garantiza el pago por cada menor en etapa escolar inscripto en la Administración Nacional de la Seguridad Social, indicó que “se extendió el plazo de la presentación de la libreta hasta los últimos días de diciembre del 2020, es decir que si no presentan la libreta no se corta el beneficio; pero si hacemos hincapié en que en la medida que la gente tenga la información vaya presentando para realizar los trámites, porque eso le va a permitir también acceder más rápido al reintegro del 20%”.

“Este trámite no necesariamente lo tiene que hacer de manera presencial, lo pueden hacer a través da la plataforma virtual, desde su casa sin ningún problema y sin necesidad de moverse para cuidarse y cuidar a la familia”, dijo.

Asimismo sostuvo que la plataforma virtual que tiene el Anses está funcionando muy bien, “se han aplicado gestiones que se pueden hacer como iniciar tramites de pensiones, jubilaciones, desempleo, solicitud de pensiones de contención familiar, por fallecimiento de un trabajador o jubilado, se puede hacer las altas de libreta, también tramites de asignación por embarazo y prenatal. Todas estos tramites que normalmente la gente se acerca para hacer de forma presencial a las oficinas del Anses, hoy se pueden hacer a través de la plataforma virtual”.

Por último informó que “la prorroga de certificación de fe de vida está vigente hasta el día 31 de agosto, unos días antes vamos a informar si se vuelve a prorrogar, todo va a depender de al situación sanitaria en que se encuentre el país”.