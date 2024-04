Owen Wilson se negó a protagonizar una nueva película sobre la inocencia de O. J. Simpson

La noticia de la muerte de O. J. Simpson lleva a penas dos semanas y Hollywood ya tiene planificado una ambiciosa película. Bajo la dirección de Joshua Newton, el filme titulado The Juice es un “thriller satírico” que intentará desentrañar la verdad detrás del caso judicial más mediático de los Estados Unidos, defendiendo la supuesta inocencia del fallecido jugador de fútbol americano.

Según The Hollywood Reporter, el proyecto cuenta con la actuación de Boris Kodjoe (Estación 19), quien interpreta a Orenthal James “O. J.” Simpson. A su lado, la británica Charlotte Kirk asume el rol de su esposa, Nicole Brown Simpson.

El largometraje realizará una reconstrucción dramatizada de los eventos y la posterior batalla legal que capturó la atención mundial en 1995. La trama se centrará en Douglas McCann, un abogado que, tras la absolución de Simpson, escarba entre teorías y conspiraciones en busca de respuestas.

El elenco podría haber incluido a Owen Wilson como protagonista, y aunque tenía la aprobación de su agente y una oferta de USD 12 millones de dólares, la estrella de Loki lo rechazó indignado debido a la naturaleza polémica del tema.

“Owen Wilson era perfecto para el papel”, dijo Newton al medio. “De hecho, tuve una reunión con él en Santa Mónica. A todos les encantó el guion. Su agente quería que lo hiciera. Pero al final del almuerzo, Owen se levantó y dijo: ‘Si crees que voy a asumir el papel principal en una película sobre cómo O. J. no lo hizo, debes estar bromeando‘”.

El espectáculo debía continuar, por lo que la producción se puso en marcha sin Wilson. El actor suplente ya fue contratado, aunque aún no se ha revelado de quién se trata. Newton tiene como objetivo finalizar el filme para el 3 de octubre de 2024, coincidiendo con el 29º aniversario de la absolución de Simpson en la corte.

¿De qué trató el caso

O. J. Simpson?

Conocido como “The Juice”, Simpson se destacó como uno de los deportistas más sobresalientes y admirados de los años 60 y 70. Obtuvo el prestigioso Trofeo Heisman al mejor jugador universitario de fútbol americano durante su etapa en la Universidad del Sur de California y posteriormente desarrolló una exitosa carrera en la NFL, dejando huella con los Buffalo Bills y los San Francisco 49ers.

Su caso mediático inició el 12 de junio de 1994, cuando su esposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman fueron encontrados muertos fuera de la residencia de la mujer en Los Ángeles. Simpson fue detenido tras una persecución en vehículo ampliamente televisada, que lo mostró en un Ford Bronco blanco conduciendo por las autopistas con la policía en su búsqueda.

El evento fue solo el comienzo de un juicio que duraría más de un año, caracterizado por intensos debates sobre la evidencia, el manejo de la escena del crimen, las tácticas legales y las cuestiones de raza. Como si se tratase de una sitcom, el conflicto legal fue notable por los involucrados, incluidos los abogados defensores Johnnie Cochran, Robert Shapiro y Robert Kardashian, así como la fiscal Marcia Clark.

El 3 de octubre de 1995, Simpson fue declarado no culpable de los asesinatos, un veredicto que dividió a la nación. Pero solo dos años después enfrentó un juicio civil donde fue encontrado responsable y condenado a pagar una multa significativa en concepto de daños y perjuicios de USD 33,5 millones de dólares.

Años después de su absolución, Simpson enfrentaría problemas legales nuevamente y sería condenado en 2008 por cargos de robo y secuestro en Las Vegas. Él murió en la cárcel a causa de cáncer a los 76 años, “rodeado de hijos y nietos”, según el comunicado emitido por su familia. Su cuerpo fue cremado en el Palm Mortuary del centro de Las Vegas.