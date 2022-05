Pablito Ruiz reveló que sufrió explotación infantil en Festilindo y que ahora es censurado: «Me hacían trabajar enfermo»

Compartir

Festilindo fue un concurso de canto de gran suceso en la televisión argentina de los años 70 y 80. De allí surgieron figuras de la talla de Pablo Ruíz, Laura Miller, Lorena Paola y Florencia Peña. Sin embargo, no todo lo que reluce es oro y muchos de sus participantes denuncian que no solo no cobraron ni un peso, sino que además sufrieron explotación infantil. En este sentido, en las últimas horas se sumó el testimonio del intérprete de Oh, mamá, quien además habló de censura.

“Tardamos mucho en volver a encontrarnos porque pasaron muchas cosas. Por empezar, no nos dejaban usar el nombre de Festilindo porque Emiliano, que es uno de los hijos de Ciro Dante, era dueño de toda la marca y nos metió una traba para que no podamos estar juntos cantando sobre un escenario, pero nuestra imagen y la voz no la pueden prohibir. La música tampoco la pueden callar porque es de todos”, comenzó expresando en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Fue entonces que contó cómo bajaron su presencia del programa de la web. “Fuimos censurados en Youtube porque obviamente las imágenes del programa o de los shows de Festilindo son de este productor, entonces él las podía bajar en cualquier momento. No podemos hacer uso de este material, pero sí de nuestra voz y nuestra imagen, y las canciones. Lo tomo como una injusticia y la pasamos re mal porque nosotros no podíamos expresar nuestro arte, nuestra voz y era como que nos ponen palos en las ruedas. Pero el amor lo salva todo y el cariño de la gente también”, aseguró el cantante que triunfa en México.

Por otra parte, Ruiz también detalló cada uno de los padecimientos de aquella época. “Éramos niños y trabajábamos muchísimo, dejábamos de lado nuestros estudios para estar en las giras y en los programas, pero realmente no nos pagaban, quizás algún viático. Nosotros no recibíamos dinero por eso y de los shows, que entraban miles de personas, tampoco. Se quedaban con todo el dinero y nos daban migajas”, detalló.

“No justifica nada, pero lamentablemente lo pasamos. Yo creo que la vida siempre tiene revancha para la gente que es laburadora y tiene talento, Creo que todo va a dar un giro muy positivo”, agregó, En tanto, contó detalles del trato que recibían cuando eran menores de edad: “A veces teníamos doble shows o giras, y por ahí estabas enfermo y tenías que cantar igual porque no había nadie que te suplante. Show must go on, éramos niños y era difícil. No quiero justificar y decir que esté bien, no está bien explotar a un niño”.

Por último, volvió a referirse a la censura: “Molesta porque obviamente es un nombre que ya está instaladísimo y lo hacemos con la mejor onda. Nosotros somos la cara de ese nombre, nos dolió bastante, pero todo pasa por algo y aquí estamos. Tenemos una función por delante donde va a estar todo el mundo y van a poder disfrutar de nosotros. Se cagaron en nuestro trabajo que hicimos de chicos, los que ponían el trabajo y el arte, el esfuerzo éramos nosotros. El dueño histórico falleció y el hijo del dueño se quedó con la marca. Ahora vive en Miami con lo que le quedó de nosotros”.

