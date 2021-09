Pablo Cerutti se consagró por tercera vez campeón del mundo del tenis seniors

Compartir

Linkedin Print

Lo hizo de nuevo. La raqueta formoseña volvió a ser noticia a nivel internacional. Pablo Cerutti le ganó por 7-5/7-6 a Eduardo Magadan Castro y de esa manera se quedó con el Título de Más 40 del Mundial Senior que se desarrolla en Umag, Croacia. El formoseño ya había conquistado los campeonatos 2018 y 2019 de la Categoría Más 35, por lo que este es su tercer torneo logrado a nivel mundial.

Cabe destacar que Cerutti había derrotado en semifinales al francés Nicolás Tourte por 6-3 / 2-6 y 7-6, en cuartos de final al alemán Marc Leimbach por 6-2 y 6-2, en cuarta ronda al austriaco Martín Zehetner por 6-2 y 6-1, en tercera ronda venció al ucraniano Maryan Shved por 6-0 y 6-2 y en segunda ronda al alemán Mark Goetzl por 6-1 y 6-1.

Además de la competencia en el Singles, Pablo participó de este importante torneo junto al equipo argentino y en el certamen del Dobles Mixto junto con la chaqueña, Silvina Delgado, llegando a la instancia de semifinales.

Laver Cup

El tenista argentino Diego Schwartzman integrará el equipo del Resto del Mundo que competirá con otro denominado Europa en la cuarta edición de la Laver Cup, el torneo que se celebrará desde este viernes en Boston, luego de no haberse podido realizar en 2020 por la pandemia de coronavirus. El certamen, que tuvo sus anteriores ediciones en Praga, Chicago y Ginebra, comenzará este viernes a las 14 en el estadio de TD Garden, en Boston, y será televisado por la plataforma Star+.

El equipo de Europa tendrá como capitán al ex notable tenista sueco Bjorn Borg y estará integrado por el ruso Daniil Medvedev (2), flamante campeón del US Open, el primer título de Grand Slam de su carrera, el griego Stefanos Tsitsipas (3), el alemán Alexander Zverev (4), el ruso Andrey Rublev (5), el italiano Matteo Berrettini (7) y el noruego Casper Ruud (10).

Por su parte, la formación de Resto del Mundo, que tiene como capitán a otra leyenda del tenis como el estadounidense John McEnroe, incluirá a los canadienses Felix Auger-Aliassime (11) y Denis Shapovalov (12), los estadounidenses Reilly Opelka (19) y John Isner (22), el australiano Nick Kyrgios (95) y el “Peque” Schwartzman (15).

El certamen durará tres días con cuatro partidos en cada jornada (tres individuales y un dobles) y la misión de Resto del Mundo es ponerle fin a los tres títulos consecutivos de Europa, algo que se presume difícil por el mejor ranking de todos los tenistas del Viejo Continente.

Compartir

Linkedin Print