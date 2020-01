Pablo Córdoba destacó avances tras reunión con el Ministro de Transporte de la Nación

Compartir

El martes por la mañana, en Buenos Aires, se realizó la primera reunión federal del Ministerio de Transporte de la Nación, encabezada por el titular de la cartera Mario Meoni y de la cual participaron representantes del área de las 23 provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por Formosa, estuvieron presentes el director de transporte provincial, Pablo Córdoba y el administrador de la Dirección General de Vialidad provincial, Fernando De Vido.

En ese marco, en diálogo con el Grupo de Medios TVO Córdoba relató que durante el encuentro se presentó al equipo de trabajo y brindó detalles de los temas abordados.

«El martes se realizó una reunión a la que podemos llamar federal porque participaron 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos aires o sea que hubo 24 representantes de todo el país que tuvimos asistencia perfecta, la convocatoria la realizó el actual ministro que presentó a su equipo de trabajo y puso cuáles van a ser las medidas a tomar en corto, mediano y largo plazo en el transporte, no solo se tocó el tema de transporte terrestre de pasajeros sino que hizo una síntesis de cuál es la prioridad que tiene el transporte en todo el país ya sea conectividad para el turismo, los temas importantes urgentes que son los de corto plazo que es el servicio de transporte público de pasajeros no solamente los urbanos de todo el país sino que los interurbanos que pasaron por un momento de crisis terrible algunos con el tema de la quita de los subsidios y otros que todavía perciben subsidios como el caso concreto del área metropolitana de Buenos Aires donde queda prácticamente todo allí y hay provincias que no reciben un solo centavo del gobierno nacional como es el caso de Formosa, está las claras de que quieren trabajar en forma federal, ya se propuso crear un consejo federal de transporte, las provincias hoy estamos aglutinadas en el Comité Federal de Transporte pero no tiene el soporte, el peso de lo que puede llegar a ser un consejo federal», dijo.

«Las instrucciones que le dio el presidente es que se trabaje de forma urgente en esta inequidad teniendo en cuenta que hay provincias como Formosa y otras que no contamos con un subsidio, tampoco tenemos el caudal de pasajeros transportados por kilómetros como sí tiene el área metropolitana donde tienen un volumen enorme de pasajeros y también se va a buscar subsidiar a la demanda pero garantizar la oferta, para que líneas como las nuestras que son de fomento no tengan que ser quitadas, por ejemplo tuvimos que suspender líneas de Lomitas a Río Muerto porque era una línea no rentable, no se podían cumplir los costos operativos y tuvo que ser suspendida. Actualmente la realizan algunos minibuses pero ese es un caso concreto que tenemos que garantizar para la prestación y que esté toda la Argentina conectada», acotó.

«Reuniones como esta no tuvimos en estos 4 años, solo eran llamadas provincias allegadas o afines al gobierno saliente donde algunas incluso hasta ahora perciben los subsidios, se prorrogaron esos porque tampoco quieren quitar de golpe ya que saben que si tocan a uno le afecta al otro, se va a trabajar provincia por provincia para sentarnos a dialogar, ver la problemática, hay temas comunes por ejemplo el costo de personal es el mismo en Buenos Aires que en Formosa, los costos de combustibles también, todo lo que hace a costo es prácticamente el mismo pero volumen de pasajeros transportados es distinto, la topografía incide considerablemente aunque no es el caso nuestro, y así se va air trabajando provincia por provincia o por zona para buscar que sea más equitativo y en base a qué criterio se van a adoptar los subsidiados», detalló.

Asimismo aseguró que les manifestaron «que se va a controlar muchísimo, en esto fueron claros, si se va a subsidiar por ejemplo por kilómetro tiene que contar con su consola GPS todo que arroje información exacta y fidedigna para que sea transparente, eso se dejó muy en claro desde un primer punto donde se tocó el tema subsidio, el parque móvil también al estar a través de una consola GPS se sabe cuántas unidades están efectivas funcionando y no lo que sucedía años anteriores sobre todo en el área metropolitana donde habían colectivos que estaban parados en algún galpón».

«También se tocó el tema de lo que hace al transporte en energías limpias, hoy ya existen transportes eléctricos, se busca también eso, de contaminar menos y va a ser una de las premisas de esta gestión», destacó.

Respecto a si el subsidio será solo para el transporte urbano, aclaró que «en las interjurisdiccionales provinciales también que se vieron severamente afectadas, caso concreto el criterio que se había adoptado con la resolución 1085 que estableció el gobierno saliente, nos afectó considerablemente y por eso no se llegó a suscribir ningún convenio, tomaban como parámetro para distribuir diciembre del 2018, por la crisis Godoy incurrió en una de las penalidades que era el aporte y contribuciones al personal y una sanción como esta es darle por la cabeza y profundizar aun más la crisis en la que entraron estas empresas, por ese motivo queríamos que se revea urgente el coeficiente por el cual se revisaba o se distribuyó esto dl gobierno saliente motivo por el cual la provincia de Formosa no suscribió al convenio».

En cuanto al congelamiento de tarifas, indicó que «nos invitaron a todas las provincias a adherir a ese congelamiento, había provincias o jurisdicciones que manifestaban un desequilibrio desde el último cuatrimestre, que se viene arrastrando desde diciembre, viene con los últimos aumentos de combustible, tema de bonos y demás por quién se iba a hacer cargo, se va a rever eso para aquellas jurisdicciones que ya actualizaron pero se las invitaba a todas para que se adhieran a este congelamiento por eso se va a trabajar a corto plazo, dentro de los 120 días deben tener el esquema de distribución o cómo se va a subsanar este tipo de aumentos», expresó.

En ese sentido señaló que buscarán ser más equitativos ya que «había mucha diferencia entre el conurbano y las otras jurisdicciones que tienen un pasaje mucho más económico y un caudal de pasajeros por kilómetro distinto, sus colectivos están colapsados, van llenos y acá nos pasa con algunas líneas al interior que a veces viajan con 3 pasajeros hasta ciertas localidades, lo mismo pasa otros lugares del país por eso pedimos nosotros que se busque garantizar aquellas líneas que son de fomento y que tienen que estar garantizadas porque tienen que tener un servicio de transporte».

«Ya las próximas reuniones van a ser con papeles en mano, van a estar fijando la agenda para cada una de las jurisdicciones y se va a trabajar directamente para subsanar esta inequidad que todavía existe», culminó Córdoba.