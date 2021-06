Pablo Crer anunció su retiro de la Selección Argentina de Vóley

Compartir

El central santafesino Pablo Crer, quien integra el seleccionado argentino de vóleibol hace 15 años, decidió ponerle fin a su carrera con la celeste y blanca mientras el equipo juega la Liga de las Naciones en Rímini, Italia.

Crer, que acaba de cumplir 32 años, comunicó su situación a través de sus redes sociales. “Llegó el momento de decirle adiós a la camiseta más hermosa que uno se puede poner, a la que me puso la piel de gallina durante los 15 años que la vestí… Pasaron 15 años desde la primera vez y siempre dejé todo por ella… Hoy es momento de guardarla con la sensación y el orgullo de saber que siempre la defendí y dejé más que la vida”, escribió el central, que abandonó la burbuja en Italia.

Crer les agradeció al cuerpo técnico que conduce Marcelo Méndez y a sus compañeros, y explicó que fue “una decisión pura y exclusivamente personal de sentir que hasta acá llegó” para ponerle fin a una carrera en el seleccionado que lo tuvo como protagonista en Juegos Olímpicos, Mundiales y otras competencias internacionales.

“Más que agradecidos al cuerpo técnico encabezado por Marcelo Méndez y Horacio Dileo, que en este último tiempo confiaron en mí, pero a lo largo de estos años pasaron varios y excelentes. ¡Nada que decir de los jugadores, que gran parte de ellos son hermanos que la vida me dio! No quiero sonar triste porque nunca estuve más feliz como con esa camiseta y jamás pensé vivir lo que viví!! Será un adiós como jugador… gracias gracias y gracias VAMOS ARGENTINA SE TE AMA!!”, concluyó su posteo en Instagram.

Crer, medalla de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de 2009 en Pune (India) y campeón en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, es el cuarto central del plantel nacional detrás de Sebastián Solé, Agustín Loser y Martín Ramos, y jugó solamente el partido ante Eslovenia en la Liga de Naciones (VNL), en el que Argentina perdió 3-0 y fue el máximo anotador argentino con 8 puntos.

El seleccionado se prepara en esa competencia para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que comienzan el 23 de julio.

El santafesino, formado en Rosario Sonder y que jugó en Bolívar, continuará su carrera de clubes en el Trefl Gdansk, de Polonia.

