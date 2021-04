Pablo Cuevas y Mati Romero titulares en la victoria de For Ever

Compartir

Muy buen debut del nuevo For Ever. Fue 3 a 1 ante Las Parejas en el “Gigante”. Ema Díaz (la figura), Allende y el interminable “Gomito” Gómez, los goles. Buen debut de Marín. Bien Canuto cuando lo llamaron. Rendimiento parejo y muy solidario del equipo de Cravero.

Muy bueno lo de For Ever. No sólo porque jugó con medio equipo titular nuevo (se sostuvieron Canuto, Fissore, More, Gómez, Díaz y Romero), sino porque tuvo un rendimiento colectivo muy parejo. Así, venció con justicia por 3 a 1 a Las Parejas en el estreno del Federal “A” de fútbol este domingo en el “Gigante”.

FOR EVER (3): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín y César More; Lucas Jofré, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Ibarra y Matías Romero. DT: Daniel Cravero

SP. LAS PAREJAS (1): Roberto Lanziani; Julián Acosta, Rodrigo Lechner, Maximiliano Romero y Luciano Lapetina; Federico Pizzichini y Maximiliano Ribero; Santiago Gutiérrez, Santiago Briñone y Daniel Salvatierra; Mauro Siergiejuk. DT: Leonardo Fernández.

Goles: 6PT Emanuel Díaz (FE); 10PT Daniel Salvatierra (LP); 26PT Leandro Allende (FE).

Cambios: en For Ever, 11ST Enzo Bruno por C. Ibarra; 20ST Ricardo Acosta por L. Allende y Luis Leguizamón por M. Romero; 40ST Gonzalo Alarcón por L. Jofré. En Las Parejas, 21ST Manuel Vargas por S. Briñone; 31ST Jerónimo Rodríguez por D. Salvatierra y Agustín Lavéis por M. Siergiejuk; 40ST Kevin Retamar por F. Pizzichini.

Incidencias: 41ST M. Romero (LP); y 48ST R. Lechner (LP), expulsados.

Árbitro: Rodrigo Rivero (Santiago del Estero). Asistentes: Luis Ortiz (Santiago del Estero) y Williams Ricardo Abdalá (Santiago del Estero). Cuarto árbitro: Sergio Pérez (Corrientes). Estadio: Juan Alberto García, de For Ever.

Sarmiento perdió en Ramallo

En el arranque del torneo Federal “A”, Sarmiento cayó derrotado en Villa Ramallo ante Defensores de Belgrano por 2 a 1. Brian Berlo en contra y Franco Coronel, los goles para el local, descontó Sebastián Parera para el “decano”. La fecha que viene, en el Centenario, el equipo de Valdez recibe a Unión de Sunchales.

Campozano marcó en la

victoria de Crucero del Norte

Crucero del Norte, de Misiones, le ganó esta tarde a Juventud Unida de Gualeguaychú, Entre Ríos, por 1 a 0, en el partido que puso en marcha la nueva edición del torneo Federal A de fútbol.

El único gol del encuentro, correspondiente a la zona 2 del torneo, fue de Cristian Campuzano a los 27m del segundo tiempo.

