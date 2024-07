Pablo Matera y el “cambio” que Los Pumas hicieron para vencer a Francia

Pablo Matera habló luego de la victoria por 33-25 de Los Pumas ante Francia en el Estadio José Amalfitani, partido en el que llegó a la histórica cifra de 100 partidos con la camiseta del seleccionado argentino. En la mesa de Scrum, el tercera línea elogió la mejora del equipo en las formaciones fijas. “Hubo un cambio en las formaciones fijas. Tuvimos un line muy efectivo y un scrum muy bueno”, destacó el surgido en Alumni a comparación del primer duelo ante Les Blues, en el que el equipo argentino cayó por 28-13. “Nos llevamos 7 puntos de scrum contra Francia, que tiene en esa formación uno de sus fuertes”, destacó el reciente centurión. Y afirmó “La mayoría de las veces que entramos a su campo nos fuimos con puntos”.

Matera también destacó a su nuevo entrenador, Felipe Contepomi, que consiguió la primera victoria de su ciclo. “No somos un equipo que mira el resultado. Es una presión que nos saca Felipe. El equipo se siente muy acompañado a la hora de tomar decisiones”, remarcó el tercera línea.

Sobre este nuevo presente del equipo argentino, Matera decidió correrse del eje y se deshizo de elogios para sus compañeros. “Cada año es más difícil ser parte de este equipo, cada vez hay mejores jugadores. Estamos ante una gran oportunidad con un plantel con un buen mezcla con jugadores jóvenes que parecen que tienen años con esta camiseta y jugadores con mucha experiencia.”

Matera: “Todavía no logré lo que vine a buscar con esta camiseta”

Sobre el nuevo rol que ocupa en las formaciones fijas, el forward sostuvo: “Hay que adaptarse, hoy me toca jugar en el line. El otro día hablaba con el Corcho (Fernández Lobbe), que no había saltado en ningún line en Japón. Hoy en Los Pumas me toca ocupar ese rol, realmente es un poco eso, adaptarse a lo que necesita el equipo. Cuando esas oportunidades aparecen, hay que saber tomarlas”.

Además, habló sobre la cantidad de caps y puso la vara alta para lo que viene en Los Pumas 2024: “Mucha gente me habla como si se me estuviese terminando el tiempo. Todavía no logré lo que vine a buscar con esta camiseta, y eso es lo que hace que me levante todas las mañanas queriendo ser parte de este equipo. Tenemos la posibilidad de ser el equipo más exitoso en la historia de Los Pumas, si bien hubo equipos exitosos, este Pumas 2024 puede serlo, y me gustaría ser parte, tenemos que empujar la vara, el techo y buscar más, es nuestra responsabilidad”.