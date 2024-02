Pablo Moyano adelantó que la CGT «está discutiendo otro paro general»

«El interior del país es un polvorín», destacó el cosecretario general de la central obrera, quien aseguró que «marzo va a ser un mes muy conflictivo por el aumento de los colegios, los servicios y la política de ajuste contra los trabajadores», y advirtió al gobierno nacional que «se prepare» porque señaló que no serán «meros espectadores de cómo van a ir destruyendo el país».

El cosecretario general de la CGT Pablo Moyano pronosticó este sábado que marzo «será un mes muy conflictivo», dijo que «el interior del país es un polvorín» y adelantó que en la central obrera ya «se está discutiendo» la posibilidad de hacer un nuevo paro general, luego del realizado el 24 de enero, el primero contra la gestión de Javier Milei.

«En el Consejo del Salario el gobierno nunca nos dio oportunidad de charlar con los empresarios, es una modalidad del Gobierno llevarse por delante cualquier posibilidad de negociación. El Consejo de la CGT está autorizado para tomar las medidas necesarias, no vamos a poner fechas todavía, pero se está discutiendo el paro general», dijo Moyano en declaraciones a Radio 10.

Se refirió de esta manera a la frustrada reunión del Consejo del Salario que se realizó esta semana, en la que sindicalistas y empresarios no lograron ponerse de acuerdo en el monto de un nuevo haber, mientras el presidente Javier Milei dijo el viernes que no dictará un decreto para fijarlo.

En una clara advertencia, Moyano le advirtió al gobierno nacional que «se prepare» porque señaló que, desde la CGT, no serán «meros espectadores de cómo van a ir destruyendo el país y del avallasamiento a los trabajadores».

«No voy a poner fecha en estos momentos, pero hay una discusión por las medidas a tomar. Marzo va a ser un mes muy conflictivo por el aumento de los colegios, los servicios y la política de ajuste contra los trabajadores», remarcó el sindicalista, para quien «el interior del país es un polvorín».

«La CGT tomó participación importante no sólo en la marcha a Tribunales sino también en el paro general y movilización del 24 de enero y seguro se va a multiplicar en los próximos meses», adelantó.

«Nos guitarrearon durante 5 horas y no nos hicieron ninguna propuesta»

Sobre el Consejo del Salario, Moyano aseguró que la reunión que mantuvieron esta semana con representantes de las cámaras empresariales y el gobierno nacional fue «una jugada del gobierno para tratar de romper el debate con los empresarios» y agregó: «Teníamos un número de salario mínimo acordado con la CTA y los empresarios nos guitarrearon durante 5 horas y no nos hicieron ninguna propuesta».

Para el sindicalista, los grandes empresarios «tendrían que hacer un esfuerzo y aportar parte de sus ganancias» y denunció además que «hay despidos de trabajadores estatales y de la construcción gracias a la paralización de la obra pública».

«Lamentablemente hay muchos artículos del DNU (decreto de necesidad y urgencia) que están siendo aplicados. Hoy estamos pidiéndole a los diputados y senadores que rechacen el DNU».

«El peronismo tiene que ser nuevamente una alternativa»

Por otro lado, Moyano se refirió a la situación del peronismo. Insistió en que es necesario llegar «a la renovación del Partido Justicialista (PJ) Nacional» y que «tiene que haber ya una elección».

«El peronismo tiene que ser nuevamente una alternativa dentro de dos años», concluyó.