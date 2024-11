Pablo Moyano amenaza conun paro general para diciembre

Pablo Moyano adelantó este lunes que la CGT analiza realizar un nuevo paro general para el mes de diciembre, en contra de la gestión del presidente Javier Milei.

«Mañana nos reunimos con la Mesa Nacional del Transporte con todos los gremios de transporte que hicimos la medida del 30 de octubre, hay compañeros que quieren hacer otra medida de fuerza. Además, en la reunión de la CGT algunos van a plantear una movilización a Plaza de Mayo, o un paro general en diciembre», afirmó en diálogo con la radio El Destape.

La referencia es a la huelga general que llevó adelante la Confederación de Sindicatos del Transporte (CATT), que tras la medida sufrió un quiebre en su organización con la renuncia Sergio Sasia, líder de Unión Ferroviaria, enfrentado a Moyano y con un perfil más dialoguista.

En esa ocasión, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), que dirige Roberto Fernández, tampoco se adhirió a la medida de fuerza, porque se encontraba en medio de la negociación paritaria.

«Somos siempre las mismas caripelas que nos enfrentamos cuando hay un gobierno de derecha como en este caso, eso nos da la tranquilidad y lo que la gente nos reclama: confrontar contra este Gobierno», respondió el secretario adjunto de Camioneros ante la consulta por la eventual adhesión de la UTA a la medida en diciembre.

Moyano sostuvo que se están coordinando también con las dos CTA y con los movimientos sociales, para realizar la medida en conjunto.

Pablo Moyano durante la última marcha en Plaza de Mayo. Foto Emmanuel FernándezPablo Moyano durante la última marcha en Plaza de Mayo. Foto Emmanuel Fernández

«Lo importante es seguir resistiendo, denunciando este modelo económico que tanto daño le está haciendo a los argentinos», agregó Moyano y puntualizó que para «diciembre se están conversando con varias organizaciones sociales y sindicales para llevar adelante una medida».

El dirigente sindical también apuntó a la baja de la inflación, que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de 2,7%, el dato más bajo en los últimos tres años.

Moyano quiso contrastar los datos oficiales con ejemplos de su rubro. Dijo que un camión de recolección de residuos normal por noche levanta 12.000 kilos de residuos, que en su gran mayoría son residuos de alimentos, y que en la actualidad cargan 5.000 o 6.000 kilos; y que los camiones de La Serenísima y Sancor «van por la mitad» como los que transportan carne, agua y gaseosas y alimentos.

«Eso es lo que hay que ver y no lo que quieren dibujar, una realidad del país que no es. Los camioneros van por la mitad de alimentos, eso quiere decir que han bajado de forma impresionante el consumo de alimentos», concluyó Moyano.

El sindicalista de la CGT también criticó la ratificación de la condena contra Cristina Kirchner por corrupción y habló de un intento por «disciplinar» a los dirigentes opositores, entre los que incluyó a Carlos Acuña, procesado y embargado por el bloqueo de una estación de servicio.

«Te quieren dibujar algo que no existe, como que la inflación está controlada. Si bajo un poco la inflación es porque no hay consumo», manifestó.

«Quieren disciplinar a dirigentes que llevan adelante una medida de fuerza, porque después de tres o cuatro años sacan este fallo contra el compañero Acuña», señaló.

El jefe de la CGT, fue procesado y embargado por $ 8 millones, por liderar el bloqueo de una estación de servicio de la Ciudad de Buenos Aires en 2021. Lo resolvió la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, que revocó su sobreseimiento en la causa, y le impuso un embargo por 8 millones de pesos.