Pablo Nogués: una mujer trans de 36 años apareció muerta en una zanja

Una mujer trans de 36 años fue encontrada el martes en una zanja, semi-cubierta de agua, en Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. Se trata de Tamara Denise Morales, que venía con varios inconvenientes de salud durante el último tiempo.

Días antes de su hallazgo, la mujer fue trasladada en ambulancia desde la casa de Villa de Mayo, donde vivía con su familia, a la guardia del hospital Malvinas Argentinas. Se sentía muy mal, e iban a practicarle diversos exámenes, incluido un testeo de coronavirus.

Estuvo en el hospital entre las 20 y las 3 de la madrugada, cuando –según dio a conocer el hospital–, pidió el alta voluntaria y se fue. Su familia y amigas no supieron más de ella y el domingo pidieron desesperadamente en las redes que si alguien la había visto se comunicara con ellos.

“Desde la fiscalía nos dijeron que recién en siete días tendrán el resultado de la autopsia cosa que nos parece rarísimo porque es cierto, que ella firmó su alta voluntaria, pero ella no estaba consciente. Tenía mucha fiebre y no estaba en sus cabales, como para que le permitieran retirarse”, dijo a minutouno.com Roberto Morales, hermano de Tamara.

“Ella apareció en una zanja semi denuda, y nos parece raro todo”. “No queremos aventurarnos a decir nada, pero nos parece que desde el hospital local , no debieron dejarla ir, o al menos avisar a la familia de la situación”, agregó.

En el hospital, según pudo constatar minutouno.com, le hicieron diversos estudios, entre ellos testeo de Covid-19 que dio negativo.