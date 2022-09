Pablo Prigioni es el nuevo entrenador de la Selección Argentina de Básquet

Compartir

El ex integrante de la Generación Dorada se hará cargo del plantel que afrontará la AmeriCup en Brasil.

En las últimas horas el seleccionado argentino de básquet atravesó momentos de tensión. Es que Néstor ‘Che’ García dejó de ser el técnico del equipo y no viajó con el plantel que partió rumbo a la ciudad de Recife, en Brasil, para participar desde el próximo sábado en la denominada AmeriCup (Copa América). Sin embargo, el alejamiento del cargo del bahiense ofrece distintas lecturas: mientras la Confederación Argentina (CAB) informó a través de un escueto comunicado que el estratega había adelantado de “manera verbal su alejamiento” distintas fuentes llegadas al DT aseguraron que “el Che no se fue, sino que lo echaron”.

El organismo que rige los destinos de la actividad en el país agregó que los motivos de la decisión del técnico fueron preservados “por intimidad”. Además remarcó que el también ex San Lorenzo, Boca Juniors y Peñarol de Mar del Plata “no integró la delegación que viajó el martes por la tarde hacia Brasil para disputar la AmeriCup”, refirió el texto.

Recientemente, la entidad informó que el reemplazante de García será Pablo Prigioni. A través de su página oficial, la CAB aseguró que “el cordobés de 45 años asume la dirección técnica para la AmeriCup y las próximas ventanas FIBA”. El ex integrante de la Generación Dorada tendrá su primer compromiso en el torneo continental que se desarrollará entre el 2 y 11 de septiembre, para continuar en noviembre y febrero con las últimas ventanas de los encuentros clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo 2023.

“Mi sentimiento por la Selección es muy grande, al igual que mi compromiso con este grupo. La camiseta de Argentina es lo más importante. Estamos enfocados, staff y jugadores, en dar lo mejor de cada uno de nosotros en el torneo que tenemos por delante”, dijo el ex NBA desde Brasil.

Por su parte, Fabián Borro, presidente de la Confederación Argentina de Básquet, remarcó que “Pablo es un ejemplo de superación y evolución permanente”. “Tuvo una ascendente carrera como jugador y durante mucho tiempo se mantuvo en las principales competencias mundiales. No tengo dudas de que su carrera como entrenador en la Selección será la continuidad de su constante desarrollo profesional”, agregó el directivo.

El ex jugador estará acompañado en su cuerpo técnico junto a Gonzalo García, Leonardo Gutiérrez y Guido Fabbris. Reconocido internacionalmente por su notable trayectoria en la NBA y Europa, el ídolo popular que formó parte de la Generación Dorada formó parte del plantel que se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, entre otros logros. Además, cuando se retiró de la práctica profesional sumó experiencia como entrenador en el Baskonia de España y como asistente en los Brooklyn Nets y Minnesota Timberwolves.

Cabe recordar que el Che García había asumido el cargo luego de la salida de Sergio Hernández, tras los Juegos Olímpicos de Tokio en el segundo semestre de 2021.

