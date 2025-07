Pablo Prigioni está en la mira de un histórico de la NBA: la franquicia que busca repatriarlo

El mercado de pases de la NBA está en constante movimiento y una de las noticias involucra a un argentino. Pablo Prigioni, uno de los asistentes de Chris Finch en el cuerpo técnico de Minnesota Timberwolves y actual entrenador de la selección argentina, está en la mira de los New York Knicks, que ya abrió negociaciones para intentar sumar al cordobés a su organización.

Según informó el medio SNY, que cubre a los principales equipos de la Gran Manzana, los Knicks obtuvieron el permiso de los Wolves para entrevistar a Prigioni, de 48 años, para un puesto dentro del staff técnico que lidera el entrenador jefe Mike Brown. Cabe recordar que la franquicia de la ciudad de Nueva York se desprendió de Tom Thibodeau, el técnico que llevó al conjunto azul y naranja a las finales de la Conferencia Este (perdieron ante Indiana Pacers).

De acuerdo a la publicación, existe un mutuo interés entre el estratega argentino y los Knicks para que se pueda llegar a buen puerto en las charlas y así concretarse el regreso de Prigioni a la ciudad de la Estatua de la Libertad. El ex basquetbolista oriundo de Río Cuarto tiene pasado en la franquicia neoyorquina, que lo contrató en 2012, cuando tenía 35 años (fue el novato más longevo de la historia de la liga) y venía de una extensa trayectoria en la Liga ACB de España. Luego, continuó su periplo NBA en Houston Rockets y Los Ángeles Clippers antes de retornar al Saski Baskonia para su retiro.

En 2018, Prigioni se convirtió en entrenador asistente de Brooklyn Nets en la NBA luego de un breve paso por el Baskonia y desde 2019 se desempeña como uno de los organizadores de la ofensiva de Minnesota Timberwolves, equipo que alcanzó las finales de la Conferencia Oeste en dos temporadas consecutivas, cayendo ante Dallas Mavericks (2024) y Oklahoma City Thunder (2025).

La información del medio estadounidense amplía que los Knicks buscan incorporar al menos un entrenador asistente al cuerpo técnico de Brown y que varios colaboradores del anterior entrenador Thibodeau, como Maurice Cheeks, Mark Bryant, Rick Brunson y Darren Erman, permanecerán en la franquicia. Además, detallaron que NY también tenía interés en sumar a Jay Triano (Dallas Mavericks) y Darvin Ham (Milwaukee Bucks) al personal, pero se espera que ambos entrenadores permanezcan con sus equipos actuales.

Por otro lado, Prigioni está con trabajo en el seleccionado argentino de básquetbol, que se prepara rumbo a la AmeriCup 2025, que se jugará en Nicaragua del 22 al 31 de agosto. La gira albiceleste comenzará en Madrid, donde el equipo con 20 jugadores a disposición se concentrará desde fines de julio. Allí disputará seis partidos y el 14 de agosto viajará a Bologna para enfrentar a Italia, en otro duelo de alto nivel competitivo. Finalmente, participará de un cuadrangular internacional en Panamá entre el 17 y el 19 de agosto, ante tres rivales que también participarán del certamen continental.

Esta gira permitirá continuar con el proceso de renovación progresiva del plantel definitivo, pensando también en las ventanas FIBA que comienzan en noviembre rumbo a la Copa del Mundo 2027. “Planteamos la AmeriCup como una oportunidad para que vaya un equipo más joven, y al mismo tiempo darle descanso a jugadores como Facu Campazzo, que vienen con muchas competencias seguidas. Si los jugadores de Euroliga no pueden estar en noviembre, este grupo que juegue la AmeriCup será la base de esa primera ventana. Quizás se sumen veteranos que no están en Euroliga, como Brussino, Vaulet, Garino, Delía u otros”, expresó Prigioni en declaraciones al sitio de la Confederación Argentina de Básquet (CAB).

Y agregó: “Es una apuesta importante por este momento del equipo. Es una preparación muy completa, con muchos partidos que servirán para que todos tengan minutos, entrenen diferentes situaciones y lleguen en buena forma. Ganamos la última AmeriCup y vamos con la mentalidad de competir por el título”.