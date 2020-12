Pablo Rago se despidió de Carlín Calvo: “Nos divertimos y nos peleamos como chicos tantos años…”

Compartir

Una triste noticia conmovió al mundo del espectáculo: la muerte de Carlos Andrés Calvo a los 67 años. El reconocido actor estaba internado en un centro de alta complejidad por su delicado cuadro de salud. Desde hace una década se alejó de los escenarios luego de sufrir dos accidentes cerebrovasculares.

A lo largo de su carrera artística tuvo muchos éxitos; quizás el que le dio más popularidad fue la ficción Amigos son los amigos que protagonizó con Pablo Rago en 1990. El actor interpretó el personaje de Carlín Cantoni en la producción de Telefe que llegó a medir 50 puntos de rating.

En ese momento, inmortalizó frases como “vos fumá”; “es una lucha”; “qué hacés, péndex” o “el macho del pirulín”. Los cientos de seguidores seguramente recordarán a Carlín en esta ficción cada vez que suena la canción “Friends will be friends” de Queen que solía escucharse en cada capítulo.

Tras enterarse del fallecimiento de su colega, Pablo Rago lo recordó con cariño a través de su cuenta de Instagram. “Pasamos tantas cosas juntos… tantas emociones… nos divertimos y nos peleamos como chicos tantos años… aprendí mucho de vos. Que tengas un buen viaje querido amigo”, escribió el actor, y compartió varias imágenes emotivas junto a Calvo.

El por la mañana, Javier Faroni fue el encargado de confirmar la noticia de la partida del artista con un conmovedor mensaje en Twitter: “Fuiste todo lo importante en mi vida… Me enseñaste de chico a ser quien soy. Nunca pensé que este momento llegaría pero fui feliz teniéndote a mi lado, amigo. ¡Te amo con todo mi alma! Descansa en paz, Caaaarlloossss”.

Facundo Calvo, el hijo de Carlos, también expresó su dolor a través de las redes sociales: “Bueno viejito llego el día. Decirte que sos la persona que más admiré en mi vida. Que más quise en mi vida. Luchaste hasta el final por nosotros y eso te lo voy a agradecer siempre. Pero sé que estás en un lugar mejor y descansando en paz, que te lo tenías bien merecido. Espero que siempre estés orgulloso de mí. Te amo papoto”.

Su posteo estuvo acompañado de fotos de cuando él era bebé, otras con su madre Carina Galucci y algunas más actuales, una con su hermana Abril, de quince años, y otra con Javier Faroni. De esta manera, homenajeó a su querido padre a quien admira tanto que decidió seguir sus pasos en el mundo del espectáculo.

El viernes, muchos famosos dedicaron emotivos posteos por la partida del actor, como Ricardo Darín, quien escribió en Twitter: “Carlín, discutimos veinte años, nos reímos a carcajadas veinte años… hoy dejame que me muera un poco con vos… descansa en paz, te abrazo fuerte”. Por su parte, Mónica Ayos señaló: “Descansa en paz, querido Carlín. Me siento afortunada junto a mi familia de haber podido disfrutar tu lado más luminoso y haber transitado una etapa hermosa de mi carrera teñida por tu carisma…”.

Luego, Marcelo Tinelli afirmó: “Gracias por todo Carlín querido. Fuiste siempre muy generoso conmigo y con muchos. Te recordaré siempre con todo mi amor”. Mientras que el peluquero Fabio Cuggini también le dedicó un emotivo mensaje a su amigo: “Querido amigo, ¡llego ese día que no queríamos! Hoy estoy muy triste, ¡gracias por todo lo que me enseñaste y me apoyaste siempre! ¡Gracias por abrirme la puerta de tu familia y disfrutar la amistad! ¡Amigo ya te extraño, amigo ya nos vamos a encontrar! Hasta pronto Carlín, bachoneeee”.

Por último, el empresario teatral Carlos Rottemberg expresó en la red social: “Trabajamos juntos durante mucho tiempo en esta casa teatral, aún antes de conocer su gran fama. Lo quisimos y compartimos una relación personal que excedió lo laboral. Con infinita tristeza hoy lo despedimos con un fuerte aplauso, el que tanto disfrutaba. Abrazo a su familia”.

