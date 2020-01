Pablo Rivero: «Nos visitan dos equipos muy duros»

Compartir

Entre viernes y sábado el equipo de vóley de Policial afrontará el segundo weekend del Torneo Argentino, ahora haciendo su estreno como local en el estadio Centenario cuando le toque recibir a Tucumán de Gimnasia e Instituto Carlos Pellegrini, ambos elencos del Jardín de la República. “Estamos trabajando en lo que viene, dos equipos muy duros nos visitan, bien armados al igual que nosotros; tenemos a favor que seremos locales con toda la gente que nos acompaña año a año”, dijo el capitán Pablo Rivero.

Tras el triunfo como visitante en el debut frente a Regatas de Corrientes en set corridos, ahora los dirigidos por Martín López deberán afrontar el segundo weekend de la ex Liga A2 por partida doble ya que el viernes recibirán a Tucumán de Gimnasia, equipo que ya enfrentaron en la pasada temporada y el sábado a Instituto Carlos Pellegrini, también de Tucumán, ambos juegos en el estado Centenario a partir de las 21:30 horas.

El capitán del plantel, el Universal Pablo Rivero, se refirió a estas primeras semanas en competencia “Siempre se arranca con mucha ilusión y este año no es diferente, el sueño es el mismo desde que jugamos este torneo, con mucha confianza, responsabilidad porque cuando te tildan de ser uno de los candidatos es doble el esfuerzo que hay que hacer cada temporada; igual tratamos de no hacer tanto caso a lo de candidato y si enfocarnos en lo que hay que hacer día a día”.

Agregando obre el partido del debut ante el Remero correntino que “Jugamos de visitante, hace mucho no lo hacíamos en el debut, salimos con muchas anisas, tardamos en acomodarnos en el primer set pero después los resultados se dieron rápido; fue un partido para tomar confianza como equipo y el resultado fue el que esperábamos”.