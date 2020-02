Padre de joven denuncia accionar de supuestos policías que trabajan de «civil»

Compartir

Linkedin Print

Alcides, un vecino de la ciudad, en comunicación con el Grupo de Medios TVO relató que en varias oportunidades hombres de «civil» que dicen ser «policías» frenaron a su hijo para además de pedirle el DNI para identificarlo, también le tomaron fotografías contra una pared. Todo esto en la vía pública. «Me parece que se están excediendo, y esto ya roza lo inconstitucional», lanzó.

«Mi hijo va a la Facultad, estudia ingeniería Zootecnista. Es un chico común y corriente, no tiene ningún tipo de antecedentes con la Policía, como padre pese a que es mayor de edad lo controlo», dijo al describir al muchacho, y luego comentó: «él tiene una moto, en sus salidas con amigos o yendo a cursar lo han parado supuestamente policías, porque no están uniformados ni identificados. Primero le pedían el DNI, después le decían que lo iban a fotografiar, lo ponen contra la pared y le sacan la foto. Yo muchas veces le dije que dentro del marco del respeto pregunte de qué se trata, pero la respuesta que recibe es que ‘es un protocolo y una orden superior'».

«Creo que es una humillación al joven porque no solo le piden el DNI, sino que hacen todo esto en plena vía pública. No sé a donde va a parar la fotografía, quién la tiene o cuál es el fin. Tanto hablamos de cuidarnos en las redes sociales y que venga un extraño a fotografiarte no me parece. No sabemos por qué ni para qué», agregó.

El hombre señaló que su hijo le manifestó que no quiere «reclamar» el proceder de los supuestos efectivos policiales porque tiene «miedo». «Yo me pregunto si primero te piden el DNI, luego te sacan fotos, y después qué sigue: que entren a las casas sin permiso. Si no se pone un límite todo se va excediendo. Otro de los planteos que hago es: qué va a pasar si le digo ‘está bien, tómame la foto y yo también te saco una’, creo que no lo van a permitir. Considero que si es un protocolo de seguridad es anticonstitucional porque no sólo te sacan fotos, sino que te revisan la mochila, vulneran a los pibes, todo esto en la vía pública», aseveró.

IMAGEN ILUSTRATIVA