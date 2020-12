Padre del joven asesinado en La Floresta: “Espero que haya justicia”

Compartir

El sábado a la noche, varios sujetos agredieron físicamente a un joven de 22 años, luego uno de ellos le habría asestado un puntazo con arma blanca que le produjo la muerte. Los presuntos autores están identificados, se realizaron dos allanamientos, se detuvo a uno de los implicados y se secuestraron cuatro puñales. El hecho se registró en la intersección de las calles Chazarreta y Urtubey del barrio La Floresta.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el padre de Darío Gómez -la víctima- contó que “a mi hijo lo traicionaron, porque él sabía de cosas robadas que tenían acá y sabían que en algún momento iba a contar a la Policía”.

“Estas personas siempre cometían robos o algún otro tipo de delito y lo culpaban a mi hijo, a veces venía a la Policía a buscarlo, pero él se encontraba en el sur o en el campo, no estaba acá”, agregó.

Asimismo, dijo que el joven es padre de una niña de tres años y que “no podía salir a ningún lado porque la Policía lo perseguía a causa de las acusaciones de estas personas. Él sabía que otra vez robaron y entonces les dijo que se tienen que hacer cargo; iba a dar información a la fuerza policial por eso se generó el conflicto”.

“Este sábado él estaba tomando coca con cerveza en la casa de enfrente de nuestro domicilio, cerca de las 21 horas volvió a casa porque al día siguiente teníamos que ir a trabajar, cuando llegó me dijo que se iba a ir a comprar una gaseosa y algo para cenar. Luego, en la esquina se encontró con un grupo de personas, quienes estaban gritando y silbando, ya lo estaban esperando”, continuó.

“Comenzaron una discusión y fue ahí que le hincaron en el abdomen. Mi hijo estaba con vida cuando llegamos al Centro de Salud, la ambulancia tardó más de 20 minutos, él llegó con vida al hospital, pero no aguantó”, añadió.

“Espero que haya justicia, como no tenemos respuesta de la Policía de mi parte no voy a dejar que todo quede así. Si o si vamos a tener justicia”, finalizó diciendo el padre de Gómez.

Policía

Según la Policía, de las averiguaciones realizadas en el lugar se estableció que la víctima y otras tres personas –amigos- se habrían desconocido por problemas de vieja data, motivando en primera instancia la agresión física a la víctima y luego uno de ellos habría extraído un arma blanca con el cual le asestó un puntazo en el cuerpo dándose a la fuga. El lesionado se trasladó a pie a su casa, ubicado a escasos metros del lugar del hecho, desde donde familiares lo trasladaron al Centro de Salud.

El caso se informó al Juez de Instrucción y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial y al fiscal, quien dispuso la participación del perito de la Dirección de Policía Científica, quienes acudieron a realizar las diligencias procesales con personal de la Comisaría jurisdiccional.

Conforme el relevamiento realizado se estableció la identidad de los presuntos autores, situación que se puso a conocimiento del juez de turno, a quien se le solicitó la orden de allanamiento para dos viviendas del sector, el magistrado valoró las pruebas y otorgó las órdenes.

Finalizada las diligencias en la escena del hecho, se procedió al traslado del cuerpo de la víctima identificada como Darío Ezequiel Gómez de 22 años, hasta la morgue judicial del barrio San Antonio para la autopsia. Finalizada las diligencias fue entregado a sus familiares para las exequias.

