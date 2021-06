Padre del joven detenido cuando se iba a manifestar con los comerciantes: “Le negaron la excarcelación”

Compartir

Linkedin Print

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Roberto Olmedo, padre de Federico Olmedo -el joven que ayer cerca del mediodía fue detenido por la Policía cuando se dirigía hacia la manifestación de comerciantes- habló de lo ocurrido y dejó en claro que “todo es muy raro” y que hasta el momento el joven no recuperó su libertad ya que “le negaron la excarcelación”.

“Es todo muy raro. Lo detuvieron en el Mercadito paraguayo porque iba a la protesta. Le preguntaron el nombre y lo detuvieron, tengo entendido que la aprehensión fue por instigación a la violencia y amenazas”, aseveró el hombre.

Asimismo contó que: “fui a la Comisaría Primera y no me atendieron bien, después de un rato me dijeron que estaba en la Octava”.

“Soy una persona de escasos recursos, no tengo mucho ya que soy jubilado municipal, lo único que pude hacer es llevarle algo de ropa y un poco de comida”, aclaró.

Al referirse a su hijo confió que “tenía un conjunto musical, él organizaba eventos para trabajar y dar trabajo”.

Compartir

Linkedin Print