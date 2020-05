Padres de chicos con TEA piden estar exceptuados y que les habiliten terapias presenciales

Compartir

Víctor Sánchez, integrante del grupo de chicos con TEA (Trastorno del Espectro Autista), en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó la necesidad que tienen de estar exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio ante la pandemia de coronavirus para que sus hijos puedan acudir a las terapias presenciales que ayudan y logran avances importantes en el tratamiento del trastorno que mejoran su vida diaria.

«Somos un grupo de padres que ya llevamos más de 54 días de aislamiento y nuestras personas con autismo venían realizando normalmente sus distintas terapias en los distintos centros a los que ellos concurrían pero por el tema de la pandemia se han cerrado estos centros por lo cual nuestros niños, nuestros adolescentes con TEA se han quedado sin su terapia, por eso pedimos al Consejo de Atención que estos lugares puedan volver a abrir y atender de nuevo a nuestras personas con autismo porque implica para ellos en muchos casos que al no asistir con sus distintas terapeutas les ocasione un retroceso en cuanto a muchos avances o logros que por ahí veníamos consiguiendo rutinariamente y día a día llevándolos nosotros como padres a estas sesiones, ese es el pedido que venimos realizando para que ellos vuelvan a retomar con todos los protocolos que piden», solicitó.

«La mayoría de nuestros niños concurren a la fundación Unión Huellas y ya hemos mantenido una charla con la presidenta la cual también nos ha dicho que ya se han acercado a la fundación personal del Ministerio de Desarrollo Humano y estamos a la espera de que nos pueda otorgar el permiso y que nuestras personas con autismo puedan concurrir de manera presencial porque una de las maneras que por ahí no da muchos resultados son las sesiones a través de videoconferencia, los chicos con TEA tienen un déficit en la atención muchas veces y nos cuesta mucho a los padres sentarlos y ponerlos al frente de un celular, una computadora o una pantalla y el terapeuta del otro lado tratando de hacer su trabajo. Resulta más fácil y más productivo la sesión presencial del terapeuta con nuestros niños, sabemos que con esto de la pandemia hay que mantener ciertos recaudos y por eso ya se presentó el pedido para ver cuál va a ser la manera de trabajar con nuestros niños», explicó.

Asimismo señaló que quienes padecen el trastorno son más sensibles y por ende les cuesta cumplir con ciertas medidas como el uso del barbijo, teniendo en cuenta que los agobia llevar algo puesto en el rostro u otras partes del cuerpo. «Es bastante complejo nuestro caso, si bien a la fundación Uniendo Huellas concurren personas con distintos tipos de patología y discapacidad en lo que tiene que ver a nosotros con nuestras personas con autismo, una de las cosas que se nos plantea con los niños y sus padres es que muchos de sus hijos no toleran el uso del barbijo porque pasa por un problema sensorial que ellos tienen y tienen muy sensible algunas áreas de su cuerpo, no toleran la gomita en la oreja o les molesta el barbijo por eso hemos brindado algunas soluciones como por ejemplo una gorrita con dos botones y a través de esos botones se colocan las gomitas, brindamos algunas ideas como para que ellos puedan concurrir con estos dispositivos, en algunos casos nos agradecieron los padres, en otros vamos a tener que llevarlos sin ningún tipo de protección porque pasa por algo sensorial, los lastima, no es que no quieran usar», explicó.

«Este protocolo es lo que encargó la directora a la hora de presentar el pedido, tuvo en cuenta las distintas capacidades de la diversidad de personas que concurren a la fundación, armaron el protocolo y con la manera en que nuestros niños van a poder adaptarse», acotó.

Asimismo señaló que les urge estar exceptuados del aislamiento debido al atraso que esto provoca en los logros de los niños como también la incertidumbre que genera en los terapeutas ante la ausencia de las clases. «Hubo un retroceso no solo para nuestras personas, también para todos los profesionales que trabajan en la fundación porque no sabían si iban a cobrar, qué iba a pasar con ellos porque las obras sociales hace muy poco empezaron a atender, no podíamos llevar a autorizar las sesiones, fue un combo bastante complejo al cual ahora se están otorgando distintos tipos de excepciones a muchas cosas que está pudiendo hacer la sociedad, queremos ver la posibilidad de que nuestros niños puedan volver a realizar sus distintas terapias de manera presencial a los distintos centros a los cuales concurren».

«Esto es algo que preocupa a muchos padres, a muchas familias, queremos que nuestros niños vuelvan a recuperar sus terapias porque hay que tener en cuenta que muchos de los padres estamos las 24 horas con nuestros hijos y muchos no somos profesionales de estas distintas sesiones a las que tienen que ir nuestros hijos y no sabemos cómo seguir ayudándolos en este camino que ellos realizan con sus terapeutas y donde van consiguiendo distintos logros que ahora no pueden tener», finalizó.