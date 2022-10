Padres de la EPEP Nº 516 acusan a la Directora de malos tratos y amenazan con encadenarse para ser escuchados

Compartir

Padres de alumnos que asisten a Escuela Nº 516 «Héctor J. Sorsaburu» del barrio Antenor Gauna, realizaron protestas durante la jornada de ayer donde acusaron a la Directora del establecimiento de malos tratos, maltrato constante hacia los padres y docentes, problemas con el comedor y los baños. Adelantaron además que en caso de no tener respuestas favorables se encadenarían. Cabe decir que dicha institución está siendo refaccionada por lo que actualmente funciona en la Escuela 525.

«Nos estamos manifestando contra la Directora de la Escuela 516 porque ella no puede hacer lo que quiera. Hay muchas situaciones que padecemos, por ejemplo, desde hace varios años que venimos reclamando nuestros derechos, sin embargo, ella nos acusa que nosotros la violentamos», sostuvo en contacto con el Grupo de Medios TVO una de las madres que estaba protestando que además agregó que «tengo varios niños en la institución, y es injusto todo lo que pasa porque quiere imponer su voluntad».

«Es injusto que por no coincidir con ella tengamos que cambiar a nuestros chicos a otras instituciones; además son varios los docentes que padecen hostigamientos por su parte», agregó.

En cuanto a otra situación que genera malestar, indicó la mujer que es el hecho de que los baños permanezcan cerrados en horario de clases, siendo un impedimento para los niños que tienen una emergencia. «Solamente abren los baños en horario del recreo, y a causa de esto hay chicos que se hacen encima», aseveró.

De la misma forma, en cuanto a la copa de leche, denunció que «la leche que sirven es fea, cuando nos quejamos nos dijo que los padres somos unos sucios y eso es mentira».

Por su lado, otra de las madres que estaba en el lugar comentó su caso particular. «Desde hace dos semanas que voy y vengo a la escuela, me vine desde Estanislao del Campo, porque a mi hija le hacen diálisis tres veces a la semana. Vine a esta escuela para inscribirla, pero la Directora me respondió que no había lugar a la mañana, y que si quería en ese horario que vaya a buscar en otra institución. Le expliqué que esta es la escuela que me queda cerca y porqué necesito ese horario, que no conozco nada y tampoco tengo cómo movilizarme, pero no me hizo caso», dijo.

Asimismo, otra mamá dejó en claro que «hemos llegado hasta la Delegación Zonal (Dirección Primaria) del Ministerio de Educación de Formosa, pero no obtuvimos respuestas, y por eso llegamos a esta instancia de protestar».

Adelantó entonces que en caso de no tener respuestas favorables «vamos a encadenarnos afuera de la institución para que nos escuchen y nos den una respuesta. Ya nos quejamos mucho porque no se trata solo del maltrato a los padres, la comida o los baños, sino que también hay maltrato a los docentes a quien no los respeta para nada».

Por último, los padres coincidieron que la «educación» de la Directivo para con ellos es «deplorable» ya que «ella nunca se dirige a nosotros con respeto; somos seres humanos y ella debería ser un ejemplo, no tiene porqué faltarnos el respeto de la manera en que lo hace».

