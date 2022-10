Padres de la EPEP Nº 516 amenazaron con acampar frente al establecimiento escolar

Compartir

Padres de alumnos que asisten a Escuela Nº 516 «Héctor J. Sorsaburu» del barrio Antenor Gauna, que realizaron protestas el día lunes acusando a la Directora del establecimiento de malos tratos, maltrato constante hacia los padres y docentes, problemas con el comedor y los baños. Adelantaron que de no recibir respuestas en la jornada de hoy acamparán en inmediaciones al local escolar hasta que algún funcionario del ministerio de Educación se acerque a dialogar con ellas. Cabe decir que dicha institución está siendo refaccionada por lo que actualmente funciona en la Escuela 525.

María, una de las mamás de la escuela en contacto con el Grupo de Medios TVO aseveró «seguimos llevado adelante un plan de lucha porque no tenemos ninguna solución, el día de mañana (por hoy) vamos a ir a acampar frente a la escuela hasta tener una respuesta a nuestros reclamos».

Consultada acerca de si se acercó alguna autoridad del ministerio de Educación a tratar de resolver el inconveniente, indicó que nadie se acercó hasta el establecimiento educativo. «Mañana (por hoy) estaremos a partir de las 7.30 hasta las 10 horas para ver si alguien se acerca a dialogar con nosotros, tras ese periodo volveremos a las 13 horas para quedarnos a hacer nuestro acampe».

«Queremos que nos den una respuesta inmediata, ya no queremos esperar más. Nuestros niños, docentes y padres son víctimas de persecución, hostigamiento», explicó María.

Asimismo, continuó diciendo que muchos padres decidieron cambiar a sus hijos de esta escuela por los constantes malos tratos, que ya no querían seguir soportando «es una mujer que constantemente le faltó el respeto a la gente porque una persona que esta en el puesto de trabajo que ella tiene debería tener un poco de empatía y amor hacia la comunidad a la que está trabajando, pero esta mujer carece de todo porque ella por ser directora no es más ni menos que un docente».

Contó además que «la mujer aseguró que en cada escuela en la que la mujer trabajó tuvo un problema, «tiene varias denuncias, es una mujer manipuladora. Hay una denuncia del año 2019 en la que un padre que limpiaba la escuela ad honorem, porque no sabemos ni adonde van los fondos de la cooperadora fue acusado de querer ahorcarla, cuestión que es mentira».

Por último, recordó que el capataz de la obra de refacción de la escuela, dijo que la funcionaria no quería entregarle el establecimiento para realizar los trabajos. Pero que, así como este señor hay muchos más que cansados de la situación con ella se han tenido que ir del establecimiento, entre ellos docentes que se fueron porque no aguantaron ser maltratados.

