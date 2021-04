Padres denuncian serios inconvenientes con el dictado de clases de la EPES Nº 54

Compartir

En el marco de la disposición de clases virtuales y la reciente marcha para el regreso a clases presenciales (realizada el domingo último), padres de la EPES N° 54 “Gobernador Juan José Silva” (ex Nacional) manifestaron su enojo y decepción, debido a las múltiples falencias que presenta la institución ante la utilización de medios virtuales para la realización y entrega de tareas.

Si bien el 2020 fue un año de aprendizaje de manejo de informática, utilizando el conocido Classroom, este año, sin mediar explicaciones se impuso la plataforma virtual “Juana Manso”, lanzada desde el Ministerio de Educación a nivel nacional, la cual según se coincidió presenta infinidad de inconvenientes para su manejo, siendo casi imposible el envío de trabajos.

En este sentido, los padres reclaman que los profesores no dan clases virtuales, sino que sólo asignan tareas sin la explicación de contenidos, lo cual, al ser cuestionado ante las autoridades pertinentes explicaron que no tienen permitido realizar las clases de interacción virtual con los estudiantes.

“La plataforma Juana Manso se implementó de manera arbitraria, y de ello resulta la pérdida de clases que consecuentemente es el no aprendizaje de los chicos”, enunciaron seguidamente.

Tal es así que la falta de respuesta favorable y solución por parte de los directivos, sigue siendo un incógnito del que se teme por la educación de los menores. “Con toda esta situación queda evidenciada la decadencia que actualmente demuestra el ex ‘Colegio Nacional’ que supo ser prestigiosa casa de estudios y cuna de profesionales que lograron trascender la provincia y el país”, lanzaron.

Finalmente, los padres piden la revisión de cargos y expresaron la impotencia que genera la incertidumbre: “Pedimos una solución urgente al Ministerio de Cultura y Educación. Nuestros hijos no pueden perder un año más de clases”, cierran.

