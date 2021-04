“Padres organizados Formosa” se movilizaron para pedir el regreso de las clases presenciales

Compartir

Linkedin Print

Ayer a las 18:30 horas, integrantes de la asociación vecinal “Padres organizados Formosa”, se concentraron en la plaza San Martín desde donde luego se movilizaron hacia el Ministerio de Educación, para exigir el regreso de las clases presenciales en todos los niveles educativos de la provincia, ya que las instituciones educativas “no son foco de contagio”, y que las mismas son indispensables para el desarrollo óptimo de niños, niñas y adolescentes.

“Consideramos que los niños y adolescentes no pueden transcurrir un nuevo año sin asistir a las aulas, y es por ello que las autoridades deben rever la situación para garantizar la presencialidad de manera urgente”, habían expresado en la convocatoria que se realizó a través de las redes sociales.

“Tenemos que organizarnos igual que los padres de CABA para defender la educación de nuestros hijos, así como existen gremios que defienden derechos de los docentes, deben existir asociaciones de padres que defiendan la educación de sus hijos. Las escuelas con protocolos seguros, con burbujas de aislamiento y con docentes vacunados, son seguras. Los chicos en plazas, en las calles, en la costanera, en casa de sus amigos sin distanciamiento y en grupos, corren más riesgo de contagio”, expresó una mujer que estaba presente en la movilización.

“Las autoridades deben recordar que los padres salimos a trabajar igual, que la vida sigue y ojalá no pase, pero también podemos llevar el virus a nuestras casas y no por eso dejamos de hacer nuestras actividades cotidianas, considero que debemos pensar en un futuro mejor para nuestros niños”, opinó otra mujer.

“Entendemos que los docentes hacen doble esfuerzo con la virtualidad y por eso exigimos el regreso de las clases, la escuela es contención, desarrollo social, compartir con pares, los niños juegan en la escuela, es un espacio de desarrollo pleno”, aseguró otra ciudadana.

Expuso además que las clases virtuales no pueden ser seguidas por todos los alumnos, teniendo en cuenta que muchos no tienen conectividad, situación que agudizó aún más la diferencia a la hora de aprender. “Hay padres que no cuentan con las herramientas necesarias para transmitir conocimiento e incluso no tienen dinero para estar pagando wifi o crédito en el celular, los padres cumplen otros roles en la vida del niño que necesita tener un espacio de aprendizaje, ya vamos con más de un año sin clases presenciales y es desesperante. Hay que entender que los protocolos sirven, son eficientes, las escuelas no son focos de contagio entonces no hay motivos, los adultos somos los responsables y también el Estado, tenemos que hacernos cargo y articular las formas, gestionar para que los niños tengan derecho a la educación que es un derecho en su niñez”.

“Hace más de un año los chicos no van a la escuela y eso nos preocupa mucho, algunos se burlan y dicen que los padres no aguantamos a los chicos y por eso los queremos mandar a la escuela, cuando en realidad queremos que aprendan, que puedan estudiar, conozco casos de padres que deben pagar maestra particular porque sus hijos no entienden matemáticas o química por ejemplo y para eso es necesaria la presencia en el aula donde el docente sigue cada caso, son muchísimas cuestiones a tener en cuenta por eso reclamamos esto”, dijo otra mujer.

De la misma forma, Melisa Silva, representante de la organización, expresó en la marcha que “somos una red de padres y familias que se organizó a nivel federal, hoy Formosa está un poco más presente, nos comunicamos por WhatsApp, la gente nos puede escribir ahí y se unirán al WhatsApp si es necesario”.

Asimismo, advirtió que presentaron notas que aún no tuvieron respuestas, “si nos detenemos en la mesa COVID nunca estuvo sentado el ministro para dar una explicación de porqué las clases no volvieron, cuál es el plan de ellos, con el DNU del presidente 20 provincias no suspendieron las clases, solo cuatro y dentro de esas está Formosa, no hay una explicación científica para esto”.

“Las maestras hacen todo lo que pueden, esta no es una marcha contra los docentes, pero no me puedo imaginar estudiar por WhatsApp, los contenidos no se enseñan así, es el derecho de los niños concurrir a las aulas por un montón de cuestiones”, destacó y aclaró que la no asistencia a clases “tiene un efecto dominó, “UNICEF sacó un uniforme muy duro de lo que podría ocurrir si los chicos siguen así, advierten que debe ser lo primero en abrir y lo último en abrir, en Formosa está siendo todo al revés”.

Compartir

Linkedin Print