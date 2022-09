Padres y alumnos de la EPES Nº1 cortaron la ruta denunciando el abandono de la institución

Compartir

En la mañana de ayer se registró un nuevo corte de Ruta Nacional N°11 a la altura del barrio Namqom, un grupo de jóvenes, acompañados por sus padres, denunciaron el abandono de la E.P.E.S. N°1 y pidieron respuestas al Ministerio de Educación. “No vamos a levantar el corte hasta tener respuestas», expresó un padre, al Grupo de Medios TVO.

“El corte se produjo por el cansancio de los padres, este reclamo viene desde hace tres años, antes de la pandemia. Los puntos del reclamo son, el total abandono del colegio por parte del Ministerio de Educación, la refacción y ampliación que queremos desde hace tiempo y la falta de profesores sin aviso previo», agregó Barreto, padre de uno de los alumnos.

Según indicaron desde el corte, se agotaron todas las vías de reclamo y ante la falta de respuestas resolvieron cortar el tránsito de la ruta a la espera de autoridades del Ministerio de Educación, ya que, debido a las condiciones de la institución, los alumnos no pueden asistir a clases.

«Hay cursos que están libres casi todas las clases, el director dice que eso se solucionó pero igual sigue pasando; el nivel académico de nuestros hijos es muy bajo, la idea es que se tomen cartas en el asunto desde el Ministerio, que bajen y den explicaciones porque siempre estamos hablando de los derechos de los profesores, tienen licencia por accidente o enfermedad pero dónde quedan los derechos de educación de nuestros hijos, se trata del futuro de nuestro barrio”, mencionó en este sentido Barreto.

Los puntos básicos del reclamo no sólo recaen sobre el nivel académico por la ausencia de profesores, como denunciaron los manifestantes, también sobre condiciones eficiencias básicas como el estado de los sanitarios.

“Los alumnos van al baño sin puerta, andan mal los inodoros, las mochilas; en los cursos los ventiladores no funcionan, algunos profesores llevan sus ventiladores personales y nuestros hijos sin nada. Tenemos problemas con los preceptores también, hay dos del barrio y el Director dice que desde septiembre le falta personal, no sabemos cuál es la situación realmente”, relató uno de los padres.

Pero el reclamo, más allá de estos aspectos señalados, también es por la entrega de computadoras y netbooks. «Solicitamos que se dicte la materia Informática porque hasta el momento nuestros hijos no tienen dicha asignatura, en ese caso sería como darle un juguete a un chico, no estamos preparando a nuestros hijos para un futuro mejor”, mencionaron.

Los padres, quienes acompañaron a sus hijos, estudiantes de dicha institución, determinaron que la única manera en la que se retiren del corte es con la presencia de las autoridades del Ministerio de Educación, con quienes esperan llegar a un acuerdo para que sus planteos sean solucionados.

“No vamos a levantar el corte hasta tener respuestas del Ministerio porque realizamos el reclamo al Director y nos dice que depende del Ministerio, sólo apareció la empresa por la parte de refacción pero del resto no tenemos noticias. Se llegó a este punto porque perdimos la esperanza de tener un diálogo, son años de reclamo”, completó Barreto.

Por último, uno de los alumnos también sumó su testimonio. «Los baños no tienen puertas porque se rompieron de lo viejas que son, siempre hay agua por todos lados y obligadamente hay que ir si tenés la necesidad, pero hay muchos que no quieren asistir a la escuela por no poder ir al baño”.

“Somos muchos, algunas veces no asisten los profesores y nos hacen rendir materias en las que no estamos preparados por no tener clases; ni siquiera izamos la bandera porque no tenemos”, finalizó el joven.

