Pago del IFE a extranjeros: detectaron casos que cobraron y no “aparecen” en listado de Anses

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Fiscal Federal Luis Benítez habló de la investigación que realiza en cuanto a las irregularidades por el pago del IFE a extranjeros. “En principio se detectaron 98 personas con domicilios inconsistentes, a partir de ahí se realizó otra actividad de constatación de datos que se aportaron online que arrojó una cifra superior al 54, que también se dio de baja. Además, surgió como novedad que habría personas que cobraban, pero no figuran en la lista que nos mandó finalmente la Anses, en ese sentido se pidió explicaciones al organismo porque queremos saber el motivo del cobro son figurar en la lista que por lo menos nos mandaron a nosotros”, comentó.

“Pedimos que nos expliquen al respecto o amplíen la situación en cuanto a otras personas que no nos informaron anteriormente”, aseveró.

Explicó que la solicitud al organismo nacional se realizó la semana pasada y que “todavía están trabajando al respecto, así que aún no nos han contestado”.

Por otro lado, confió que además de ver la cuestión del IFE ahora “la investigación continúa con aquellos que venían cobrando la Asignación Universal por Hijo y ahora recibieron el IFE. En este caso la tarea es más complicada porque hay que ir a constatar cada uno de los domicilios, pero de todas maneras la idea es realizar un trabajo integro para determinar si estas personas que han tramitado o no porque en algunos casos se ha detectado que lo hicieron a través de gestores u otras personas”.

“En principio lo que tratamos de detectar es a aquellas personas que están cobrando de manera irregular, si hay algunos a quienes se les dejó de pagar, pero se considera que no tiene derecho a percibirlo nos comunican a nosotros -que hasta ahora no hay ninguno de los 98 del otro día- o con el propio organismo”, aclaró.

El Fiscal Federal sostuvo que esto es un llamado de atención para el responsable del organismo porque “uno entiende que quizás en Buenos Aires la gente tiene la numeración de sus casas, acá había un montón de casos que no tenían domicilios con numeración o identificación, era imposible saber si la persona vivía en determinado lugar”.

Disparó además que los controles para entregar el beneficio social son muy “relajados” y “habría que ver si eso responde a un descuido o es intencionalmente. Por eso estamos preguntando para saber por dónde viene esta falencia”.

Al ser consultado particularmente oro aquellas personas que se encontraban cobrando pero no estaban en la lista asintió que ellos pidieron el “universo” total de Formosa y que “nos encontramos con un listado que tenían los bancos donde había personas que no figuraban en el listado que nos mandó la Anses, eso nos llamó la atención pero puede ocurrir que quizás algún área no mandó correctamente la información, o que se les traspapeló, por eso justamente estamos preguntando qué pasó”.

“Lo que nosotros estamos haciendo es una investigación preliminar, no hay causa penal, con el problema que nos estamos encontrando es que estas personas en principio no existirían en sus domicilios que denuncian, no sabemos si alguien creó esa información o qué, es todo muy raro”, detalló Benítez.

“Los domicilios son inexistentes, la personas si aparece, en algún momento habrá gestionado su DNI para extranjero, ahora tenemos que ver qué pasó ahí también, porqué se le asignó un documento sin domicilio”, indicó el mismo.

Por último, dejó en claro que la idea es primero evitar que se cause el perjuicio al Estado y “luego con tiempo trabajar sobre lo demás, es decir, ver si las documentaciones también la obtuvieron de manera irregular; son muchas aristas pero la idea principal es evitar que cobre alguien que no corresponde”.