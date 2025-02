Pagos en dólares con débito: ¿que billeteras se podrán utilizar?

Desde este viernes, el sistema financiero debe apretar el «botón de encendido» a la infraestructura de pagos que le hará posible a los comercios cobrar con tarjeta de débito en dólares. Con algunas dudas, en la industria trabajan para llegar a esta fecha límite que impuso el Banco Central el mes pasado, aunque advierten que los pagos bimonetarios pueden demorar en instalarse como alternativa para los argentinos.

Esta nueva opción, que marcará el inicio de la competencia de monedas, tan promocionada por el Gobierno de Milei, también parece ser un nuevo terreno para la vieja batalla entre bancos y fintech, como Mercado Pago. Es que, a priori, la normativa del Banco Central que regula de qué forma se harán los pagos en dólares con tarjetas de débito, deja afuera a las billeteras virtuales. La norma aplica a los dólares alojados en cuentas bancarias identificadas con un CBU, por lo que las cuentas de billeteras virtuales, vinculadas a una Clave Virtual Uniforme (CVU) no están contempladas. Solo las billeteras virtuales asociadas a bancos, como Naranja X o Ualá, podrán disponer sus cuentas a sus clientes para que puedan pagar en dólares en comercios, si así lo desearan. NaranjaX ya le avisó a sus clientes que habilitó los pagos en dólares para los titulares de tarjetas de débito Visa. Para esto, la compañía de origen cordobés usa como respaldo la licencia bancaria que consiguió en 2021.

“De esta manera, los titulares de la tarjeta de débito Visa Naranja X no tendrán que hacer el traspaso de dólares a pesos cuando quieran hacer una transacción en esa moneda en el país. Sabemos que los comercios sumarán el bimonetarismo como medio de pago para quienes tienen ahorros o ingresos en dólares”, explica Sofía Arrobas, Chief Business Development Officer de Naranja X.Una estrategia similar es la que usará Ualá, que también ofrece cajas de ahorro bancarias luego de la incorporación a su ecosistema del banco digital Uilo. «Gracias a que Ualá adquirió una licencia bancaria, puede ofrecer una Caja de Ahorro en Dólares totalmente gratuita. La demanda fue tal que, a menos de 4 meses de lanzada, más de 300 mil personas se han abierto una cuenta», explicaron fuentes de la empresa y detallaron: «Además, dentro de la misma aplicación se puede acceder a la compra de Dólar MEP, producto que está disponible desde 2021».

Por su parte, MODO, en cáracter de «billetera de los bancos» también le podrá ofrecer a sus usuarios la posibilidad de pagar con las cuentas en dólares de las entidades asociadas.

La «gran excluida» de este nuevo escenario es Mercado Pago. La fintech de Marcos Galperín había impulsado en la segunda mitad del año la creación de la «CVU en dólares», un tipo de cuenta especial que sería clave en una economía bimonetaria. Luego de meses de negociaciones con el Banco Central esta opción todavía no fue regulada por el organismo. «Estamos en diálogo con el BCRA para trabajar en la incorporación de cuentas de pago en dólares en esta normativa», dijeron en Mercado Pago. «Creemos que la posibilidad de que se puedan crear cuentas de pago en dólares es fundamental para que esto funcione. Lo hablamos con el BCRA, que todavía está estudiando el tema y tiene algunas dudas sobre cómo implementarlo, pero confiamos en que van a llegar a una buena solución lo antes posible. En estos temas los tiempos son muy importantes, esperemos que esto esté entre las prioridades del BCRA», aseguraron.

Además de los millones de usuarios que utilizan la app para pagar, Mercado Pago concentra buena parte del negocio de la «adquirencia» de los cobros en los comercios. Desde ese lado, en la compañía reconocieron que aún trabajan para tener «todo listo» desde este viernes.

Sus principales competidores en este negocio, como Prisma y Firserv, aseguran llegar sin demoras a la fecha propuesta por el Central. Juan Ignacio de la Torre, SVP & General Manager de Fiserv para Latinoamérica Sur, confirmó que ya está disponible dentro de sus sistemas de cobro: «Hicimos transacciones con emisores Visa en comercios amigos y la operación fue exitosa», dijo.

«Todo aquel comercio que quiera dar de alta su operatoria en dólares puede comunicarse a nuestros centros de atención, call center, email o account de contacto y, con tan solo brindarnos el dato de su cuenta especial en US$ en su entidad pagadora, tendrá disponible la posibilidad de operar en moneda dólar en las mismas condiciones que con pesos», detalló.