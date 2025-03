Paipperos de Fortín Soledad destacan las virtudes de las obras de mitigación de riesgo contra inundaciones

Catalino Rojas, presidente de la Asociación de Pequeños Productores Paipperos de Fortín Soledad, destacó las virtudes de las obras de mitigación de riesgo contra inundaciones que ejecutó el gobierno provincial sobre la ruta 32 que va desde su localidad hasta El Churcalito e impide que el agua llegue a la zona poblada.

En ese marco, dijo que “no me olvido” cuando tuvieron que “acarrear cosas” como por 17 kilómetros y, de no haberse hecho estas obras, “ya iba a estar cortada toda la ruta por la cantidad de agua que hay”.

“Nosotros contamos todos los días lo que sufrimos con los cortes de la ruta 32, pero se hizo esa obra y hasta ahora está aguantando”, indicó.

Asimismo, Rojas expresó que “Dios quiera que ya no se corte” porque, si llegara a pasar, “es impresionante el agua que hay atajada ahí” y “vamos a estar caminando por el agua” con la ruta cortada.