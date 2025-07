«Paisajes de Mi Tierra» llegó a El Simbolar y Fortín Soledad: una jornada inolvidable entre naturaleza, identidad y pertenencia

El viernes 11 de julio, el programa Paisajes de Mi Tierra, obra del abogado y fotógrafo Pablo Córdoba, llegó hasta la Escuela Provincial de Educación Primaria Nº 95 de colonia El Simbolar, situada sobre la ruta Provincial Nº 32, en el departamento Patiño. Allí se vivió una jornada profundamente emotiva y enriquecedora, donde la fotografía se convirtió en una poderosa herramienta para despertar amor y orgullo por la tierra formoseña.

Durante la presentación, el autor estuvo acompañado por el director de la institución, Ricardo Gil, y por parte del equipo del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), entre ellos, el profesor Matías Sandoval, coordinador de Nivel Primario. También, participaron los docentes María Alma y Néstor Garrido.

En este nuevo encuentro, los niños y niñas de la escuela compartieron una vivencia única, conociendo a través de imágenes impactantes y relatos apasionados la inmensa riqueza natural y cultural de la provincia.

Se pusieron en valor las raíces locales, la historia y ese sentimiento profundo de ser formoseños, sembrando en cada joven mirada una semilla de identidad y pertenencia. Las fotografías capturadas durante la jornada retratan rostros radiantes, miradas encendidas y sonrisas genuinas que reflejan la emoción de quienes, por primera vez, descubrían su tierra a través del arte.

“Cada expresión de asombro, cada gesto de alegría, fue testimonio vivo del impacto transformador que tuvo esta experiencia. Fue una verdadera siembra de amor por la tierra, donde cada fotografía se convirtió en una semilla de identidad y compromiso”, expresó Pablo Córdoba.

Luego de la presentación, el equipo se dirigió hasta la localidad de Fortín Soledad —ubicada a unos 65 kilómetros de Las Lomitas—, donde los estudiantes también vivieron una experiencia inolvidable navegando las aguas del majestuoso Bañado La Estrella, una de las Siete Maravillas Naturales de la Argentina y una de las principales reservas hídricas de nuestra provincia.

Allí, la emoción fue protagonista, ya que los niños no solo conocieron un paisaje imponente, sino que también comprendieron el valor inmenso de cuidarlo y preservarlo. Con alegría, curiosidad y asombro, descubrieron que Formosa no es simplemente un sitio en el mapa, sino un lugar que vibra con su propia alma: es un tesoro natural, una fuente de sueños colectivos y un faro de futuro, es identidad viva, orgullo compartido, la esperanza convertida en paisaje.

Las fotografías tomadas durante la navegación captaron rostros llenos de emoción, sonrisas amplias y miradas deslumbradas, que hablan del asombro de estar frente a una de las maravillas naturales más impresionantes del país. Cada imagen es testigo del vínculo que se forja cuando los niños descubren la belleza de su propia tierra.

«Paisajes de Mi Tierra» continúa su recorrido por todo el territorio provincial, con el firme objetivo de que cada niño y niña conozca y se enamore de su provincia.

“Nadie ama lo que no conoce”

En palabras de Córdoba, “esta iniciativa es justamente una forma de llevar adelante el mensaje del gobernador Gildo Insfrán: Nadie ama lo que no conoce.”, agregando además que «estas presentaciones no son simplemente actos escolares ni recorridas fotográficas, sino que mi mayor deseo es que cada niño y niña formoseña descubra desde pequeño la riqueza de su provincia, que aprenda a sentir orgullo de sus raíces y de todo lo que le rodea”.

“Cuando los chicos conocen su tierra, la sienten suya y la defienden con pasión y ese es el verdadero legado que quiero dejar: ciudadanos que no den la espalda a su Formosa, que se conviertan en guardianes de su riqueza natural, de su historia y de su cultura», añadió.

Este trabajo, se realiza de forma articulada entre el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y el MCyE de la provincia, en un esfuerzo conjunto que permite que miles de niños y niñas puedan aprender y conocer la riqueza natural y cultural de Formosa.

Es por ello, que Córdoba agradeció a los ministros de ambos organismos, “al doctor Jorge Ibáñez y al ingeniero Julio Araoz, por hacer posible esta experiencia transformadora, ya que esta labor conjunta busca no solo educar, sino también fomentar en las nuevas generaciones un profundo amor y respeto por la provincia y su patrimonio único”.

Por último destacó que “el programa fue declarado de Interés Educativo y Cultural por el MCyE el año pasado, en virtud de los valiosos aportes que realiza para la construcción de la identidad provincial, la valoración del patrimonio natural y la integración de contenidos transversales mediante el arte de la fotografía”.