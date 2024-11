«Paisajes de Mi Tierra» visitó la Escuela de Educación Secundaria N° 42

La Escuela de Educación Secundaria N° 42 “Etelvina Concepción Barreto” del barrio Juan Domingo Perón, de la ciudad capital, recibió este viernes 8 la visita del fotógrafo de naturaleza Pablo Córdoba y la presentación de su fotolibro “Paisajes de Mi Tierra”, una obra que busca destacar el inmenso potencial ecogeográfico de Formosa.

Se trata de un proyecto coordinado con el Ministerio de Cultura y Educación y el apoyo de la cartera de Economía, Hacienda y Finanzas, que tiene como objetivo que los jóvenes puedan explorar y conectarse con la increíble biodiversidad de Formosa.

“Queremos que conozcan y se enamoren de nuestros paisajes únicos, de la diversidad de flora y fauna, y comprendan la importancia de cuidar este patrimonio natural tan único que tenemos en Formosa”, explicó Córdoba en declaraciones que formuló.

Para el fotógrafo, “es fundamental que las nuevas generaciones no solo reconozcan el progreso y la transformación de nuestros pueblos, sino que también sientan orgullo por su tierra y por la calidez humana que caracteriza a los formoseños”.

Durante una charla que se extendió por 50 minutos, Córdoba “hizo viajar” a los estudiantes a lo largo y ancho de la provincia, primero exhibiendo un video realizado íntegramente en escenarios naturales, y luego un recorrido por sus mejores fotografías, que están plasmadas en el fotolibro.

“Les mostramos cuáles son las aves y especies que se encuentran protegidas, que tenemos un Estado presente también en materia de protección ambiental, con diferentes normativas”, comentó tras señalar que el recorrido incluye el Bañado La Estrella, remarcando que “es una de las reservas hídricas más importantes con las que cuenta la provincia de Formosa, que a través de sus canales llega el agua dulce a localidades que antes no contaban con la misma”.

Dijo que de esta forma se pone en valor la verdadera transformación que vivió la provincia de Formosa, desde el inicio de la gestión del gobernador Gildo Insfrán.

El taller cierra con la frase “No se ama lo que no se conoce”, que el primer mandatario repite con frecuencia. “Siempre nos invita a que conozcamos nuestra provincia y eso es lo que estamos haciendo hoy acá, acercándola a los chicos de Formosa para que la amen, porque nadie ama lo que no conoce y tampoco lo cuida”, finalizó.