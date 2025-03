Palacios aseguró que el Gobernador «sostiene con hechos el compromiso del Modelo Formoseño»

La jefa comunal celebró el convenio para ampliar la red de agua potable y las obras que se sostienen con financiamiento provincial en su localidad.

La intendenta de Pirané, Yéssica Palacios, brindó un discurso en el marco de la inauguración de la EPES N°158 de su localidad, donde valoró esta nueva obra educativa y aseveró que “es fruto de una decisión firme que tiene el gobernador Gildo Insfrán, quien sostiene con hechos el compromiso del Modelo Formoseño”.

“Permítanme recalcar estas dos palabras: refacción y ampliación”, señaló y recordó que dicha institución formó parte del Plan Quinquenal, en 1951, del ex presidente Juan Domingo Perón por lo que “es parte de nuestra historia” y, particularmente, “de la mía personal porque tuve el privilegio de terminar mis estudios en esta casa”.

Y añadió: “Aquí pasaron miles de generaciones, estas paredes han albergado durante estos 74 años a directivos, alumnos, a familias que realmente venían y vivían en nuestra comunidad, incluso, en 1983, nuestra ciudad tuvo un problema muy grande, hubo una inundación terrible y esta escuela fue el hogar de muchas familias piranenses”.

En ese sentido, la jefa comunal aseguró que “esa es la historia que nos marca, que nos une y que queremos, la comunidad y la escuela”, por eso, explicó, “la refacción se hizo sobre lo que estaba construido”, porque “tenemos historia y nunca vamos a renegar de ella”.

En Formosa se construye

“Esta escuela y su refacción nos cuentan que hace décadas hubo un proyecto político nacional que pensaba en las infancias de los piranenses. Hoy sobre esos cimientos se construye una nueva historia, porque acá en Formosa no se destruye, se construye, se amplía. Acá en Formosa no renunciamos a nuestra historia, la honramos y la proyectamos”, ratificó.

Y argumentó: “Pero eso no es casualidad, es la decisión firme de una política de un Gobernador que tiene un proyecto provincial sólido y que sigue apostando a la obra pública para el pueblo, a los derechos para la gente, a una comunidad organizada donde los derechos, la educación, la niñez y el desarrollo de una provincia son su prioridad”.

Palacios valoró también la ampliación de este edificio educativo porque “en Formosa, el Modelo Formoseño, no se conforma con lo hecho” sino que avanza, sobre todo, “en tiempos donde hasta con burlas nos hablan de achicar”.

“En estos días donde la motosierra y la estafa como forma de financiamiento, el ajuste a la educación, a la salud, a nuestros adultos mayores son moneda de todos los días, acá en Formosa se amplía”, diferenció.

Y cuestionó que, desde la gestión nacional, “nos niegan obras que fueron aprobadas”, mientras que, señaló, “aquí en la provincia se continúa poniendo el de mapa de las obras y la ampliación y fuimos testigos en este momento”.

Obras negadas

“Sabemos que la Nación ha paralizado miles de obras en toda la Argentina, Pirané no estuvo exento de eso. Hoy en Pirané lamentablemente tenemos viviendas que están en un 70% de ejecución que podrían estar destinadas para las familias piranenses y por un gobierno nacional egoísta están paralizadas”, lamentó.

También, profundizó la Intendenta, se paralizó la obra de desagües cloacales a la que catalogó como “muy importante”; y comentó “algo que quizás muchos no saben”, que es que “hay un proyecto, el plan director de desagües pluviales y control de inundaciones, que realmente cambiaría la historia que tenemos los piranenses con las inundaciones, aprobado por el Banco Mundial”.

“Reclamando a este al gobierno nacional que se ejecute y como todo lo que nos tiene acostumbrados el gobierno nacional, con negativa. Qué diferencia que hay cuando hay un proyecto y un Gobernador que sueña”, remarcó.

Materialización de las obras

Y recordó que, Insfrán, “con una decisión firme cambió la historia de los piranenses”, haciendo referencia a la obra hidrovial del bañado La Estrella, “que podamos aprovechar y conservar las aguas en todo el año”.

“Pero podemos seguir hablando de obras con financiamiento del gobierno provincial en Pirané, porque tenemos que agradecerle, Gobernador, que hoy estamos ampliando y refaccionando nuestro campo de deportes, tenemos el matadero municipal, el trabajo en nuestro ferrocarril, el mejoramiento de nuestras estaciones de bombeo y el mejoramiento de nuestro secadero”, enumeró.

Y puso en valor el convenio firmado durante el acto sobre la ampliación de redes de agua “que ya la estábamos haciendo en los barrios y hoy el Gobernador nos viene a decir que lo vamos a seguir ampliando”, al mismo tiempo que consideró “eso es un compromiso con su gobierno, aquí se pensó y se obró a favor de la gente y Pirané se lo agradece”.

Sentido de comunidad

“Hoy esta escuela abre sus puertas para sus alumnos, para sus docentes, para sus familias, y es una escuela moderna, inclusiva, luminosa y tecnológica. A ustedes, docentes y directivos, gracias por el esfuerzo, a partir de hoy este va a ser su lugar para seguir formando con compromiso y con vocación, cuídenlo”, expresó Palacios.

Y agradeció, a su vez, a la Escuela Especial N°6 que, “con mucha solidaridad”, albergó a los estudiantes y docentes mientras ese edificio se refaccionaba.

“Este gesto refleja el verdadero sentido de comunidad y compromiso que tenemos, unidos somos más fuertes y somos capaces de construir un futuro mejor”, resaltó.

Y finalizó hablando a Insfrán: “Señor Gobernador, nuevamente muchísimas gracias en nombre de esta comunidad que tanto lo quiere, le deseamos que tenga mucha fuerza pero le agradecemos esa convicción firme que tiene para defender los derechos de todos los formoseños”.