Palacios titular en la muy buena victoria de Argentina ante Holanda

Este sábado en el cierre de la segunda semana de la Liga de Naciones, Argentina logró un gran triunfo sobre Holanda por 3-0 con parciales de 25-19, 25-20 y 25-23. Con Federico Pereyra como máximo anotador con 15 puntos y un gran rendimiento colectivo, la Selección cosechó su segunda victoria y descansará a la espera de la tercera ronda, que iniciará el próximo miércoles ante Italia.

Abdel Aziz comenzó el partido como absoluto protagonista para establecer un 4-0 de entrada desde el saque. Sin embargo, Argentina entró en juego y empató con Conte en 10 para continuar arriba por la mínima en la segunda parte del set. Un buen aporte de Loser en la red ayudó al 20-17 y luego Conte -9 puntos en el set- empujó a la definición, 25-19.

La Selección siguió en buen nivel y con Loser avanzó 8-5 en el segundo parcial. Holanda reaccionó en bloqueo y volvió a apretar con el saque de Abdel-Aziz, pero Argentina se mostró enfocado y mantuvo un gran nivel en ofensiva para sostener la ventaja (19-15). Pereyra y Conte se distribuyeron el ataque en el cierre y los de Méndez lo definieron cómodos, 25-20.

El desarrollo se niveló en el comienzo del tercer capítulo con Holanda probando con varias modificaciones. Argentina, por su parte, mantuvo un gran ritmo en defensa y contra para romper la paridad y establecer el 12-9 a través del bloqueo. Esa brecha se mantuvo a pesar de los intentos europeos en la zona de cierre, momento en que Argentina rotó con Solé una pelota clave y un saque en la red de su rival determinó el 25-23 definitivo.

Síntesis:

Argentina: Luciano De Cecco (1), Federico Pereyra (15); Agustín Loser (10), Sebastián Solé (9); Facundo Conte (14), Ezequiel Palacios (-). Líbero: Franco Massimino. Entrenador: Marcelo Méndez. Ingresaron: Cristian Poglajen (6).

Holanda : Wessel Keemink (1), Nimir Abdel-Aziz (22); Maikel van Zeist (6), Fabián Plak (7); Gijs Jorna (-), Bennie Tuinstra (8). Líbero: Just Dronkers. Entrenador: Roberto Piazza. Ingresaron: Michael Parkinson, Gijs van Solkema, Stijn van Tilburg, Thijs Ter Horst (4) y Robbert Andringa.

2º WEEKEND

Argentina 3-2 Alemania

Argentina 0-3 Eslovenia

Argentina 3-0 Holanda

3º WEEKEND (TyC Sports – TyC Sports Play)

9/6 11:30hs Argentina vs Italia

10/6 10hs Argentina vs Australia

11/6 8hs Argentina vs Japón

