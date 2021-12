Palazzo: «no puede haber un corralito en dólares» porque están calzados con la misma moneda

Compartir

El secretario general de la Asociación Bancaria y diputado electo por el Frente de Todos (FdT), Sergio Palazzo, aseguró que «no puede haber un corralito en dólares” ya que los depósitos en moneda estadounidense «están calzados con valores de la misma moneda», en referencia a una fake news (noticia falsa) que circuló por redes sociales que advertía sobre esta posibilidad.

«Lo que hizo el Banco Central es establecer una norma que la posición de los bancos tienen que ser neutra, los pasivos tienen que ser igual a los activos», explicó Palazzo en declaraciones a El Destape Radio, y que por este motivo «no puede haber una utilización del banco para hacer una operación en pesos y cuando los vas a buscar no los encontrás».

El lunes se viralizó un audio a través de WhatsApp donde aseguraban que se iba a producir un corralito de depósitos en dólares, y al respecto, el diputado electo explicó que «el Banco sólo puede prestar esos dólares a aquellos importadores que son generadores de dólares también», es decir, «aquellos que necesitan los dólares para comprar insumos en el exterior».

«Es decir, se los compraste a alguien que te los puede devolver, el resto de los depósitos están calzados en la misma moneda original, en el Banco Central», explicó Palazzo.

Por este motivo, el sindicalista consideró que “los que publican estas fake news buscan generar incertidumbre» para poder «tener bajo presión al Gobierno».

«No hay ningún riesgo de esto, buscan generar caos e incertidumbre en la sociedad», concluyó Palazzo.

Por su parte, se informó que el estudio contable que recomendó a los clientes retirar los dólares que tuvieran depositados en los bancos, Asesoramiento Contable Salta, no figura en el registro que tiene el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esa provincia.

«No corresponde a un estudio contable que esté registrado en el Colegio Profesional», aseguró a Télam el presidente de la entidad, Juan Pablo López, quien recomendó a la población que se «asesore con un profesional matriculado».

Consultado sobre el estudio Asesoramiento Contable Salta, con domicilio en Pasaje Ortelli 50, en la capital salteña, López remarcó que «no sabemos si existe o no».

Explicó además que un profesional no tiene obligación de «inscribir el nombre de fantasía de su estudio».

El «Aviso Tributario» difundido ayer en redes sociales y firmado por Asesoramiento Contable Salta Consultores de Empresas, recomendaba a los clientes retirar los dólares que tuvieran depositados en sus cuentas bancarias para «proteger su patrimonio» ante un supuesto «corralito encubierto».

