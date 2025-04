Palermo en medio de la crisis en Olimpia: «Se me murió mi hijo y a los dos días estaba jugando»

Olimpia profundizó su crisis deportiva tras perder 2-1 ante Guaraní en el estadio Defensores del Chaco, resultado que lo dejó prácticamente fuera de la lucha por el Torneo Apertura del fútbol paraguayo. Con esta nueva derrota, el equipo dirigido por Martín Palermo acumula cinco partidos sin ganar y se ubica a 12 puntos del líder Libertad, que el sábado venció 1-0 a Cerro Porteño y se encamina a un nuevo título.

Luego de la derrota, el máximo goleador en la historia de Boca Juniors fue consultado en conferencia de prensa sobre su continuidad. Y allí fue cuando Palermo recordó un episodio personal al afirmar para demostrar que está firme en su cargo como entrenador: “Esto de si estás con fuerza o no estás con fuerza. Sabés, se me murió mi hijo y a los dos días estaba jugando un partido. ¿Pensás que este momento a mí me puede afectar? No hay nada que me saque del fuego que yo tengo y más del desafío que tengo con esta institución”.

Hay que recordar que hace casi dos décadas, el 5 de agosto de 2006, Palermo y su pareja Lorena Berrichi sufrieron la pérdida de Stéfano. El bebé había nacido de manera prematura y luego falleció a las pocas horas. Al día siguiente, el Xeneize iba a ser local ante Banfield y el número 9 le pidió jugar al por entonces DT Coco Basile. El Loco fue titular y convirtió dos de los goles para el triunfo de Boca ante el Taladro y la Bombonera aplaudió y se emocionó junto a uno de los grandes ídolos en la historia del club.

La derrota frente a Guaraní se produjo luego de que Olimpia comenzara ganando el clásico más antiguo del fútbol guaraní. Sin embargo, la expulsión de Darío Benedetto condicionó el partido, facilitando la remontada rival gracias a dos penales convertidos por Gaspar Servio. Con este resultado, el Decano no solo quedó relegado en el campeonato local, sino que además incrementó la presión sobre el presente del equipo.

En su estreno en la Copa Libertadores, el club paraguayo cayó como visitante frente a San Antonio Bulo Bulo en Bolivia (2-3) y suma cinco sin victorias. El próximo miércoles, Olimpia será local frente a Vélez Sarsfield por la segunda fecha del Grupo H. El Fortín logró ganar en su debut en el estadio José Amalfitani ante Peñarol (2-1) y es líder de la zona.

A pesar del complicado panorama, Palermo destacó aspectos positivos del rendimiento de sus dirigidos. “Es una situación compleja, pero si hay algo que resaltar fue lo del primer tiempo”, señaló el entrenador argentino en su análisis del partido. “Con la tranquilidad de que si a los muchachos hay que pedirle entrega, la tuvieron. Si estábamos buscando, por parte mía, respuesta de ellos, estoy con la tranquilidad de que en el primer tiempo es lo que quiero ver”, añadió.

Palermo también remarcó que la falta de efectividad fue un factor determinante en el resultado. “La respuesta del equipo estuvo dentro de la cancha. Hay que tener más efectividad, está claro”, expresó. Además, sostuvo que percibe un compromiso del plantel: “Me quedo con que lo que pedí del equipo, que eran respuestas y era un esfuerzo. El esfuerzo estuvo, pero no está alcanzando. Cuando estás en los malos momentos, todo se da al revés”. Sobre su evaluación interna de los malos resultados, el técnico fue categórico: “Después del otro día quería buscar respuestas y las respuestas de los jugadores están. Si no tuviera respuesta me estaría replanteando qué está pasando con los jugadores”.

Por último, Palermo se mostró confiado en la actitud de sus dirigidos de cara a los próximos compromisos. “Los jugadores me dieron una muestra de querer revertir la situación y eso me da cierta tranquilidad. Estoy muy tranquilo, tengo la respuesta de los jugadores y más que eso no puedo pedir”.