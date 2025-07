Palito Ortega saludó a su exyerno Iván Noble por su debut como escritor

Iván Noble recibió una agradable sorpresa mientras participaba en Desayuno Americano, el ciclo de América TV conducido por Pamela David. Conocido tanto por su trayectoria al frente de Los Caballeros de la Quema como por sus proyectos solistas, el artista asistió al programa para hablar, entre otras cosas, de su libro “El doctor Álvarez contra los All Blacks” (Ed. Planeta). La visita tomó un giro particular cuando en la pantalla apareció una video especial grabado por Ramón “Palito” Ortega, uno de los grandes referentes de la música argentina y ex suegro del músico.

Palito no se quedó solo en los saludos formales. Contó que tuvo la oportunidad de leer el libro de Noble y quiso sumarse: “Simplemente quería adherirme un poco a este homenaje que uno le hace a los seres queridos, en este caso a nuestros padres. Leí tu libro y me emocionó realmente, porque yo también tuve una relación muy especial con con mi viejo. Así que nada, te quería saludar y felicitar porque has reflejado en ese libro ese vínculo amoroso que se puede tener con un ser tan especial como es un padre. Un abrazo grande, Iván”.

El estudio se llenó de emoción cuando terminó el mensaje. Pamela David agradeció a Julieta Ortega, ex pareja de Noble y madre de su hijo Benito, por haber hecho de puente para que este saludo fuera posible. Noble, por su parte, resumió su aprecio por Palito Ortega con una frase sencilla y cálida, mostrando que el cariño y la buena onda entre ellos sigue firme: “Lo quiero mucho a Ramón”.

Iván Noble y Julieta Ortega terminaron su relación como pareja en 2009, pero mantienen una convivencia maravillosa, sobre todo enfocada en su hijo Benito, que nació en 2005. La actriz, además de tener una carrera destacada, suele mostrarse muy activa en las redes y no dudó en colaborar para este homenaje que le dedicó su padre al ex yerno.

A través de redes sociales, Julieta Ortega contó su propia experiencia al leer el libro de Noble. Durante un vuelo a San Juan —mientras estaba de gira con la obra “Sex”—, Julieta se sumergió en la lectura de “El doctor Álvarez contra los All Blacks”. Más tarde, contó en su Instagram que el texto la emocionó tanto que no pudo evitar llorar durante buena parte del viaje. El libro, según compartió, le pareció tan profundo y genuino que la conmovió de principio a fin, y aprovechó para felicitar públicamente a Noble por la calidad de su narrativa.

“El doctor Álvarez contra los All Blacks”, editado por Planeta y subtitulado “Vida de un padre”, marcó un antes y un después en el recorrido de Noble, que saltó del mundo de la música al terreno de la narrativa. En varias declaraciones, el músico comentó que escribir este libro le resultó diferente y desafiante en comparación con escribir canciones. Originalmente, la motivación fue plasmar la experiencia de la muerte de su padre, pero pronto se dio cuenta de que la verdadera historia estaba en los momentos cotidianos vividos junto a él, en la trama de los recuerdos y en el afecto construido día a día.

La novela se sostiene sobre ese entramado emocional. A través del personaje del doctor Álvarez y su hijo, Noble explora la complejidad del vínculo paterno-filial usando pequeñas escenas diarias, recuerdos familiares y diálogos llenos de significado. El resultado es una historia donde muchos lectores pueden reconocerse, tanto quienes son padres como quienes son hijos, porque pone en palabras sentimientos universales: el amor, la nostalgia, las preguntas sin respuesta y la urgencia de conocer de verdad a quienes nos rodean antes de que sea tarde.