Palma Sola: sorprendieron a dos sujetos cuando intentaban cometer un robo

Efectivos de la Subcomisaría Palma Sola detuvieron a dos hombres y secuestraron un arma de fuego calibre 22, durante un frustrado intento de robo en un inmueble rural ubicado a la vera de la Ruta Nacional N° 86.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado último, cuando los uniformados realizaban patrullajes preventivos y observaron un vehículo estacionado con los vidrios bajos.

En medio de la verificación, los policías advirtieron la presencia de varios bienes en su interior y después detectaron movimientos inusuales en un puesto de campo cercano, por lo que implementaron un discreto cerco, donde sorprendieron a los sujetos ocultos en el corral.

Durante el cacheo de seguridad, constató que uno de ellos tenía un arma de fuego calibre 22 en la cintura y se lo secuestraron

Ambos individuos fueron aprehendidos y se estableció que eran oriundos de la localidad de Riacho He Hé.

Con la intervención del personal de Policía Científica, se realizó la inspección ocular del inmueble, constatándose daños en la puerta de acceso y un importante desorden en el interior, todo debidamente documentado.

Por su parte, el propietario del inmueble radicó la denuncia por la sustracción de varios bienes, mientras que el Juzgado de Instrucción y Correccional en turno ordenó la requisa del vehículo de los involucrados.