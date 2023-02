Palo Santo: acusan que no hay «decisión política» para que vecinos tengan agua y luz

En contacto con el Grupo de Medios TVO, pobladores de la localidad de Palo Santo hicieron público el malestar que existe debido a que son muchos los vecinos que no tienen acceso a la energía eléctrica y al agua por una «decisión» de la Comuna, ya que apuntan que es la Municipalidad la que debe arbitrar los medios para que la gente cuente con estos servicios, pero no lo hace. «El agua es cambio de algo, o si hay diferencias ideológicas no les llevan», coincidieron.

Primero, el señor Miguel Diarte señaló que más allá de los problemas propios de la época con el agua y la luz, en Palo Santo es peor aún y evidencia que son muchos los pobladores que no pueden acceder a estos servicios básicos. «Si bien lo de la energía eléctrica es un problema generalizado en toda la provincia, nosotros tenemos otros que van más allá de los cortes y bajones constantes, ya que hay vecinos de los barrios más periféricos de la localidad que desde hace muchísimo tiempo solicitaron la luz, pero por capricho de la Municipalidad que tiene que abrir las calles y arbitrar los medios no les pueden bajar», comenzó diciendo.

Agregó que «la empresa prestataria también deja mucho que desear porque el servicio que brinda es muy deficiente, el cobro debería ser acorde a lo que brinda, no sabemos ni como miden la suba de precios, para poder cobrar deberían prestar un buen servicio por lo menos. No hay controles al respecto».

Consultado si solo en los barrios más alejados sucede esta situación respondió que no y que «también pasa en las colonias vecinas como es el caso de Estero Corá y Estero Patiño; el Estado Municipal deja abandonada a la gente a su suerte y solo se acuerdan de ella en época de elecciones».

Agua

En lo que tiene que ver con el acceso al agua, el hombre manifestó que «el año pasado tuvimos un gravísimo problema donde no se contaba con el vital líquido, ni siquiera la gente que vive en el casco céntrico de la localidad tenían, hoy eso se traslada solamente a las colonias vecinas; es por la falta de atención por parte del gobierno local que no le lleva el agua en tiempo forma cuando la gente hace los pedidos».

«Hay vecinos que solicitaron desde hace 15 o 20 días y no le llevan, quizás por una cuestión ideológica o porque no forma parte del grupo político, me parece que eso no es justo, porque están pagando un canon», aseveró Díarte.

A continuación, cuando se le preguntó si es que la Comuna cuenta con algún lugar de donde sacar agua para proveer a los palosanteños respondió que sí y que «no tenemos faltante de agua potable gracias al gobierno provincial que hizo un reservorio donde se acumula agua, en el casco urbano no hay problemas de abastecimiento, eso solo sucede con los vecinos que no tienen acceso por cañería, entonces es la Comuna la que debe llevar agua y no lo hace, no le asegura el acceso».

«Los vecinos cuentan con aljibes y otros reservorios donde acopiar el agua por eso justamente hacen los pedidos. Pasó varias veces que el Municipio presionó para acercar este vital liquido, donde los funcionarios le dicen a la gente que van a llevar el agua pero que se acuerden del votito en las elecciones: es decir, el agua es a cambio de algo», lanzó indignado.

Presión mediática

Por otro lado, Víctor Gamarra -poblador de dicha localidad- reconoció que gracias a que un grupo de personas que viven en el barrio Eva Perón hizo pública la situación ante los medios de comunicación lograron que la Municipalidad realice la apertura de calles para que REFSA realice la conexión de luz. «En el mes de diciembre salió la nota, y a los pocos días empezaron los trabajos para la conexión, si bien aún faltan 20 familias por lo menos dos ya cuentan con este servicio básico», aseveró.

Finalmente, en lo referente al agua, manifestó: «la gente de las colonias pide a gritos el agua, no hay decisión política por parte del Estado Municipal para solucionar la cuestión, por eso sigue este padecimiento. Sabemos que tienen los recursos, hace falta que se pongan a trabajar nada más. Lo que pasa es que en estos momentos llevan el agua dependiendo de quien llama y pide».