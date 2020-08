Palo Santo: dueño de carpintería casi lo pierde todo durante incendio generado en un predio cercano

Compartir

Ayer, en horas de la mañana se generó un incendio en cercanías a una conocida carpintería ubicada sobre la calle Ítalo Camera del barrio Parque Industrial, localidad de Palo Santo, donde por fortuna entre vecinos de la zona lograron extinguir el foco ígneo antes de que afecte de lleno a la misma. El dueño del lugar, Luis Parolini dijo que es la tercera vez que ocurre en tres meses y que se genera porque “jamás extinguieron como corresponde el primer incendio”, donde aseguró que “para hacer un trabajo que dé resultados, deben mandar el tracabato y ahí recién arrojar el agua”. Asimismo, el hombre criticó a la Municipalidad y a la Policía local “porque no les importa, y ni acuden a auxiliar cuando se los convoca”.

“Es la tercera vez que me ocurre en tres meses; el incendio se generó en un principio porque el vecino mandó a limpiar el terreno, entonces al prender fuego la basura se esparció hacia los totorales y ahí ya no paró; yo tendría que haber ido a la Policía a denunciar pero no quiero andar haciendo eso, la persona a la que mandaron a limpiar y ocasionó esto es changarín nomas, acudió rápidamente a la Municipalidad para pedir que por favor le ayuden a apagar el incendio pero no le hicieron caso, él amaneció acarreando agua de aljibe ajeno para tratar de extinguir el foco”, comenzó detallando el hombre.

Seguidamente remarcó que “nosotros logramos apagar con baldes, entre vecinos y el personal”.

“Llamamos al Intendente para avisar y pedir ayuda, pero respondió que no había camiones, luego comuniqué a la Policía que tampoco se acercó a constatar; llamé a los Bomberos de Pirané y a un montón de lugares para que me den respuestas”, aseveró y agregó: “hoy -por ayer-, debido al gran viento, nuevamente comenzamos a padecer el incendio, no entiendo porqué no se tomaron cartas en el asunto”.

“Sinceramente yo me entregué nomas, y ahí entonces mis vecinos empezaron a llegar con baldes cargados de agua”, sostuvo indignado Parolini.

Además, insistió en que “no les cuesta nada mandar el tracabato para extinguir el fuego de raíz”.

“En media hora casi perdí mi carpintería, desde hace tres meses aproximadamente tengo este problema y la Municipalidad viene y tira un chorrito de agua y se va”, cerró diciendo el hombre.