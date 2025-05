Palo Santo: «Hace 40 años que no vivíamos algo así», afirmó una vecina

La localidad de Palo Santo atraviesa una situación crítica tras las intensas lluvias que provocaron graves inundaciones y dejaron a decenas de familias evacuadas. Gloria, una vecina y docente jubilada, dialogó con el Grupo de Medios TVO y relató con profunda preocupación la magnitud del desastre: “Vivimos algo así en 1985 y nunca más. Hace 40 años que esto no sucedía”.

El evento climático, que afectó fuertemente a esta zona del suroeste provincial, provocó el colapso de una barrera de contención y el desborde de la represa que abastece de agua potable a la ciudad. “Lo que sucedió fue una cosa rara. La barrera ha cedido por la fuerza del agua, también rebasó la represa del agua potable. Es catastrófico”, describió Gloria, visiblemente conmovida por la situación.

Actualmente, unas 120 familias se encuentran evacuadas en la Casa de la Solidaridad del pueblo, mientras que otras se han autoevacuado en un predio de la Comuna. “No podemos contar cuántas familias están afectadas porque son muchísimas. Hay mucha gente que no pudimos sacar y también quienes no quieren dejar sus casas aunque lo hayan perdido todo”, explicó.

Gloria, quien colabora con el presidente del Partido Justicialista local, destacó el esfuerzo comunitario para asistir a los damnificados. “Mucha gente me escribió para decirme que quería ayudar. Todos nos hemos dado a la tarea de colaborar. Es muy triste lo que estamos pasando, la gente nos grita pidiendo ayuda”.

En cuanto a la asistencia oficial, reconoció que si bien la ayuda del Gobierno provincial llegó a la ciudad, aún no ha alcanzado a todos los sectores: “Estamos solventados por el presidente del partido justicialista, la gente y las iglesias. Necesitamos ayuda de la Municipalidad directamente”, reclamó.

El recuerdo de 1985 vuelve a estar presente en la memoria de los habitantes de Palo Santo, que hoy enfrentan uno de los peores desastres naturales en décadas. La comunidad se mantiene unida, pero la urgencia por una asistencia más amplia y efectiva es ineludible.