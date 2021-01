Palo Santo: promueven en los adolescentes la prevención de embarazos no planificados

Compartir

Un equipo del hospital de Palo Santo, visitó a los vecinos para promover la importancia de la planificación familiar, la procreación responsable y la prevención de los embarazos no planificados.

La recorrida estuvo a cargo de un equipo de obstetras, que además de los servicios que prestan diariamente en el nosocomio, promueven estos temas en la comunidad, a fin de cuidar la salud integral, sobre todo de la población femenina.

En esta oportunidad, el énfasis fue puesto en los adolescentes. Para ello, se brindó información tanto a los jóvenes como a los padres, dando a conocer la importancia que tiene la prevención de los embarazos en edades tempranas, con el objetivo de disminuir los riesgos que puede traer a la salud, tanto de las jóvenes madres como de los bebés.

Como parte de la concientización sobre el tema, los obstetras difundieron los métodos anticonceptivos que se encuentran disponibles, de manera gratuita, desde el sistema público de salud “a los cuales se pueden acceder fácilmente, solo acercándose a la consulta obstétrica para informarse sobre cuáles son los más adecuados para cada caso, y posteriormente retirarlos”, comentaron.

Así detallaron sobre el uso y beneficio de las pastillas e inyecciones; y los que son de larga duración: dispositivos intrauterinos (DIU) e implantes subdérmicos y otros métodos. Al respecto, valoraron al preservativo “como uno de los más efectivos” no solo para evitar embarazos no deseados, sino también “para prevenir enfermedades de transmisión sexual (ETS)”.

Al mismo tiempo, los profesionales de salud, llegaron a las casas para efectuar controles prenatales a las mujeres embarazadas, gestionar turnos para atenciones y estudios complementarios que forman parte del seguimiento gestacional.

Esto se repitió con las mujeres que transitan el periodo de puerperio (post parto), a quienes les hicieron controles, dieron consejos sobre planificación familiar, programaron turnos en el hospital para las atenciones necesarias y “realizamos la colocación de implantes subdérmicos, a las que decidieron optar por este método luego de su último embarazo”, señalaron.

