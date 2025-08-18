Palo Santo: tres arrestos, armas incautadas y marihuana secuestrada en distintos operativos

En una serie de procedimientos realizados durante el fin de semana en la localidad de Palo Santo, efectivos de la Comisaría local, dependiente de la Unidad Regional Dos, concretaron la detención de tres hombres y secuestraron armas de fuego, un arma blanca, marihuana y una camioneta. Todos los casos quedaron bajo investigación judicial.

El primer operativo ocurrió el sábado cerca de las 23:30 horas, cuando personal de la Brigada Investigativa identificó a un joven de 23 años en la playa de una estación de servicio. Durante el cacheo preventivo, los policías hallaron entre sus prendas dos envoltorios de polietileno con una sustancia vegetal, que posteriormente fue confirmada como marihuana mediante pruebas químicas realizadas por la Delegación de Drogas Peligrosas.

El segundo hecho se registró el domingo alrededor de la 1:00 de la madrugada, en inmediaciones de la avenida 2 de Abril del barrio Centro. Allí, los efectivos identificaron a un hombre de 40 años, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por “abigeato calificado”, solicitado por el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Por último, a las 3:50 de la madrugada del mismo día, los agentes detectaron una camioneta Mitsubishi conducida por un joven en evidente estado de ebriedad. Tras un cacheo preventivo, se le secuestró un revólver calibre 38 con tambor de seis alveolos, cartuchos, un cuchillo con vaina de cuero y bebidas alcohólicas halladas en el vehículo.

Los tres hombres fueron trasladados a sede policial junto con los elementos incautados, quedando a disposición de la Justicia provincial, que evaluará las actuaciones y responsabilidades en cada caso.