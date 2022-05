Paloma Fort habló de la muerte de Gustavo Martínez: «Mi familia lo tenía muy apretado»

Compartir

A casi tres meses de la muerte de Gustavo Martínez, Paloma Fort -hija de Aschira y de Felipe aunque ella asegura que es hija de Carlos, es decir hermana de Ricardo- rompió el silencio y además de lamentarse no haber podido conocer al personal trainer que se quedó al cuidado de Martita y Felipe, se refirió a los manejos familiares.

“Me duele mucho lo que pasó con Gustavo pero sé como es mi familia y todo se tapa, lamentablemente yo no creo que se vaya a llegar a mucho con lo que haya pasado con Gustavo porque siempre se van a topar con paredes y puertas cerradas, la familia siempre se las ingenia para tapar y eso es muy triste porque Gustavo no se merecía terminar así de esta forma”, aseguró la mujer ahora radicada en Londres, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Paloma dijo que lo ocurrido, le parece “injusto y doloroso” tanto para quien fuera tutor de los mellizos, como para sus sobrinos: “Es un tema muy delicado y yo no sé si mi familia tiene que ver o no con la muerte de Gustavo directa o indirectamente pero se decía que él estaba muy deprimido porque los chicos cumplían 18 años y a él se le terminaba estar con ellos, para él era importante seguir estando con ellos pero sabía que desde la familia Fort no se lo iban a permitir”.

Sobre qué lo llevó a tomar la determinación de quitarse la vida, reflexionó: “Fueron varias cosas las que seguramente lo llevaron a tomar esa decisión, hubo varias cosas que hicieron que tome esa decisión, no me llamaría la atención que haya una carta, no creo que se haya matado sin haber dejado un por qué, dónde está la carta, quién la tiene y qué pasó esa noche, eso dudo que se sepa en algún momento y es terrible, la verdad muy triste, yo nunca hablé de esto, es la primera vez”.

Para Paloma, enterarse de la muerte de Gustavo fue “un balde de agua fría” y no lo podía creer: “Me pareció terrible sobre todo en la forma que él decidió irse, debe haber estado con una depresión y tristeza terrible, además sigo pensando que no merecía irse así”.

Ella nunca pudo hablar con Gustavo ni conocerlo, aunque lo intentó: “Cuando falleció Ricardo, me quise comunicar con Gustavo y le mandé un WhatsApp, le dije quién era, leyó el mensaje y nunca me contestó. Y una persona me dijo que lo leyó, le hubiera gustado conocerte pero no se anima, no se atreve, porque tiene miedo de lo que puedan llegar a decir o a hacer si tenía contacto conmigo, olvidate de pensar en tratar de conocer a los chicos, misión imposible y nunca se dio, creo que me dolió más por eso, me hubiese gustado conocerlo, vos pensá que había amenazas, la familia lo tenía muy apretado y había que tener cuidado con quién hablaba y se limitaba realmente a lo que había prometido”.

Sobre la reacción de los Fort tras la muerte de Martínez, dijo que dejaban mucho que desear “por parte de todos”: “Me pareció terrible. Es que no hay palabras. No se puede, sé que fue Thomas al sepelio, y Jhon, fueron las únicas personas que tuvieron cabeza, han tomado una posición muy triste, y Gustavo no se merecía eso después de todos los años, 18 años menos una semana, muchos dicen que es chico Felipe y que fue rabia, no sólo lo dijo sino que lo afirmó”.

En diálogo con Teleshow, Charly Ronco, prensa de la familia Martínez dijo que los sobrinos de Gustavo (Nicolás, Pablo y Ezequiel), sabían que su tío tenía Alzheimer y depresión, pero no estaban al tanto del estado “avanzado” de ambas condiciones. “No sabían que era tan grave, creíamos que estaba controlado. Los sobrinos siempre tuvieron claro que la familia de Gustavo era principalmente Martita y Felipe”. Hace unos días definieron a Mariana Gallego como su abogada, quien ya comenzó con la sucesión, pero que no definió otras acciones legales.

