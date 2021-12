Pamela David criticó a Mauro Icardi, bancó a La China Suárez y elogió a Wanda Nara

Compartir

La conductora tomó partido al opinar sobre el affaire del año y aseguró que, en esta historia, el único culpable era el futbolista

Sin dudas el triángulo amoroso entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez fue el gran escándalo del 2021. Y, aunque ya todo parecería haber vuelto a encausarse, el affaire del jugador con la ex Teen Angels todavía sigue dando de hablar. De hecho, este lunes, Pamela David estuvo como invitada en Intrusos para repasar su año, el cual la tuvo al frente del programa de entretenimientos La Ruleta de tus Sueños en el prime time de América. Y no quiso perderse la oportunidad de dar su parecer al respecto.

Al ser consultada sobre si tenía una opinión formada sobre el tema, con seguridad respondió: “¡Absolutamente!”. Y cuando quisieron saber si ella era “team China” o “team Wanda”, aprovechó para criticar al delantero del Paris Saint Germain. “Eso me parece una guachada, porque nadie habla de él que se la manda, calladito con su mejor cara de pavo, ‘me hago el tontito’”, dijo la conductora.

“Se agarró a la más potra, que parte la tierra, quiso estar ahí y, de pronto, no se hace cargo. La verdad es esa. No es contra Wanda, que de última es la engañada, pero banco fuerte a la China”, señaló Pamela.

Adrián Pallares le preguntó a David qué le parecía el hecho de que Wanda viajara a Buenos Aires con Icardi “después de ser la engañada y traerlo para presentar la marca, mostrarlo…”. A lo cual Pamela respondió con un elogio para con la mediática: “Wanda es una genia, la aplaudo. Gran empresaria. Es la más vida de todas, es genial, es muy brillante”, sintetizó.

Por otra parte, sembró un manto de duda sobre la reconciliación entre el jugador y la hermana de Zaira. “Me da la sensación de que esto es… Bueno, hay contratos millonarios. Chicos, no debe ser fácil divorciarse. Es una opinión, no sé nada”, se atajó Pamela.

“Él está tratando de remar todo lo que pueda, pobre”, apuntó Pallares y David lo frenó en seco para volver a cargar contra el futbolista: “¿Qué ‘pobre’? ¿Por qué ‘pobre’? ¿Dónde está el ‘pobre’? Saquemos el ‘pobre’ cuando hablamos del infiel. Todos nos podemos equivocar, pero hacete cargo”, dijo. “Wanda lo tiene agarrado como con una correíta”, describió el conductor. “Y lo bien qué hace. Es como se merece, es lo que se buscó”, cerró Pamela con una sonrisa.

“Navidad Feliz. Ellos son mi mejor regalo. Feliz Navidad a todos ustedes”, había escrito Wanda en las primeras horas de la pasada Noche Buena y a través de un posteo que publicó ni bien comenzó la reunión familiar. En la foto se la veía sentada en un sillón frente al lago con su marido, las dos hijas de ambos, Francesca e Isabella, y los tres chicos que tuvo de su matrimonio con Maxi López, Valentino, Constantino y Benedicto.

Tanto Wanda como sus niñas habían elegido colores navideños para sus look. La empresaria optó por un vestido largo en verde y, las pequeñas, usaron prendas similares en color rojo. Los varones de la familia, en tanto, parecieron no atenerse a ningún dress code, pero lucieron camisas dignas de una noche de gala. Y entre los muchos invitados, se pudo ver a Zaira, la hermana de la anfitriona, y su marido, Jakob Von Plessen, quienes bailaron alocadamente hasta la madrugada del sábado.

