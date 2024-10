Pamela David rompió en llanto al recordar a su hermano Franco y sus problemas de adicciones

Este martes por la mañana, Pamela David invitó a Marina Charpentier, la mamá del cantante Chano, a Desayuno Americano (América). En una charla sobre la salud mental, la conductora y la invitada hablaron a corazón abierto sobre la lucha contra las adicciones que sobrellevó el músico en el último tiempo. En ese marco, la presentadora recordó a su hermano Franco, quien se quitó la vida en junio de 2020 tras lidiar contra las adicciones a las drogas. “Yo esa batalla la perdí”, aseguró, con lágrimas en los ojos y los sentimientos a flor de piel.

La entrevista fue iniciada por las palabras de Marina: “Vengo a traer la voz de las madres que llegan a nuestros grupos por estos problemas. Están desesperadas porque no tenemos recursos invertidos en la salud mental y no podemos escaparnos de la ley”. En ese sentido, continuó ante Pamela: “Esa ley no se modificó. Se escribió en el 2010, cuando el gobierno de ese momento abrazaba los derechos humanos. Con ese espíritu de ponerlos en la reglamentación, de evitar obligar a que la persona se interne, o hacer lo que uno quiera si está enfermo, dio a lugar a un montón de artículos que son absolutamente perjudiciales”.

Por su parte, la presentadora acotó: “En el afán de priorizar ese derecho, ya que se decía que había familiares que internaban a sus progenitores para quedarse con todo. Bueno, tendrían que analizar esos casos. Lo que hicieron fue dejar desprovistos de herramientas a los padres”. Al borde del llanto, David explayó: “A mí me pasó con Franco, que en paz descanse. Por eso, invito a este programa a gente que logra ganar esa batalla. Es el mensaje que quiero dar”. En ese momento, aprovechó para referirse a la experiencia que vivió con su círculo cercano: “Nosotros tuvimos suerte. Él tenía una familia presente, la posibilidad económica de llevarlo a los mejores lugares, que varios no la tienen, pero perdimos la batalla. Franco consumía desde muy joven y, cuando cumplió los 18 años, sus padres podían intentar llevarlo a otros lugares. Sin embargo, con la mayoría de edad te quedás sin herramientas. Era peligroso para él y para la sociedad”.

Con la voz quebrada, la animadora recordó: “No había forma de llevarlo a un centro. Conocí a muchos padres luchando por lo mismo, y había que judicializarlo. Sin embargo, hubo mucha gente amorosa que te llevaba el caso y te ayudaba”. También aprovechó a mencionar a la persona que colaboró con ella. “Estoy eternamente agradecida con Malena Galmarini, ella me ayudó, me acompañó a internarlo. Después lo sacamos, pensamos que era mejor insertarlo en la sociedad, pero la realidad es que no era tan sencillo como tocar un botón”, lanzó luego de reflexionar sobre su propia vivencia.

“Es para llorar. Las madres vienen desesperadas a los grupos y buscando una respuesta que le podemos dar en cierta medida. Sin embargo, no existe un lugar en el Estado donde te digan que se puede ir, que van a encontrar ayuda, donde te orienten, te presenten psiquiatras, o los guíen con tratamientos para la familia”, resaltó la invitada.

Y una vez más se refirió al contenido de la ley: “El artículo 27 establece que hay que cerrar las clínicas monovalentes, como el Hospital Nacional Laura Bonaparte, porque tener psiquiátricos es estigmatizar o decir que son locos”. Con su postura bien marcada, sentenció ante las cámaras: “Es todo lo contrario”.

Cabe recordar que esta no fue la primera vez que Pamela mencionaba la dura lucha que enfrentó su hermano. A principios del año pasado, fue invitada a LAM (América) y mantuvo una charla con Ángel de Brito al respecto. “La droga mata, y esa problemática no es solamente de mi familia. Y va de la mano de la delincuencia, en ese momento cuando hacía Desayuno… lo asocié y, si bien me he equivocado un montón de veces con un montón de cosas, con ese tema no me equivoqué”, explicó, en aquellos días, respecto al origen de las adicciones del joven fallecido.