Pami brindó recomendaciones para sus afiliados, la población de riesgo más importante del Coronavirus

En razón de la situación epidemiológica en relación al Coronavirus (COVID-19) que determinara la declaración de Pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 que amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados – PAMI ha emitido una serie de recomendaciones para mitigar la transmisión del virus en el marco de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias nacionales.

En este marco y en conjunto con las autoridades sanitarias provinciales, el Pami-Formosa, dispuso la difusión de recomendaciones dirigidas especialmente a sus afiliadas/os que por otra parte constituyen la población de riesgo más importante para el desarrollo de complicaciones graves a causa de esta enfermedad.

Debemos tener presente que la enfermedad se presenta fiebre (37.8° C o más), tos seca / dolor de garganta (odinofagia), falta de aire (disnea) y malestar general (astenia), ante los mismos, No automedicarse y buscar atención médica.

Las recomendaciones son evitar asistir a actividades sociales, fundamentalmente si se realizan en lugares cerrados con gran asistencia de personas (Centro de Jubilados, colonias, talleres, etc.), mantener ventilado el ambiente donde se encuentra.

Además lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar desinfectante con base de alcohol, sin olvidar las muñecas y entre los dedos, al toser o estornudar, cubrir boca y nariz con la parte interior del codo o utilizando un pañuelo descartable.

Evitar las consultas médicas, siempre que sea posible, para controles de salud (chequeos) u otras que puedan ser postergados hasta tanto cambie la situación epidemiológica.

Posponer los turnos programados para estudios complementarios (radiografías, ecografías, laboratorios, etc.) que no sean de urgencia o por patologías agudas.

En caso de necesitar recetas para adquirir medicamentos de uso crónico (habituales) y de acuerdo con su médico de cabecera, podrá acceder un familiar a la consulta para dicha prescripción.

Acudir a las oficinas del PAMI para realizar solo trámites urgentes o que necesariamente son personalizados, los que no cumplan estos criterios pueden ser postergados o enviar a terceros a realizarlos.

Comunicarse telefónicamente para ser orientada/o sobre los trámites que deba realizar ya que muchos de los mismos probablemente no necesiten su presencia ni la de terceros ya que serán validados o prorrogados automáticamente.

Estar atento a las comunicaciones oficiales de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales y respetar sus indicaciones ya que hay mucha información en las redes sociales que no son ciertas y confunden a la población.

En caso de tener alguna consulta por Coronavirus, el Gobierno de la Provincia de Formosa, ha dispuesto la línea 107 (telefónica) para ser orientada/o sobre las medidas a seguir en cada caso.

Debemos tener presente que las recomendaciones se irán adaptando a la situación epidemiológica por lo que hay que estar atento a los diferentes comunicados oficiales.

Delegación local

Asimismo se informó que en el PAMI-FORMOSA, se han dispuesto además una serie de medidas para proteger a los afiliados y trabajadores, “a quienes agradecemos por el compromiso puesto en esta situación particular que vive el país y que como formoseños estamos expuestos”.

“Es así que decidimos entre las medidas de cuidados, además de la limpieza, lavado de manos, uso de alcohol en gel; respetar las distancias establecidas para la atención al público y entre estos en el salón de espera, disminuir el tiempo de espera de quienes realizan trámites y evitar el acúmulo de gente, para ello se dispuso personal que controle rápidamente la documentación pertinente para cada trámite y en caso de estar completa, se invita a la persona a retirarse (siempre que sea posible) y que vuelva más tarde (a la hora indicada) para retirar la documentación que acredita la finalización del trámite. Otro mecanismo que estamos recomendando es el trámite de turnos on-line que evita también tener que venir a esperar para ser atendido”, se precisó.

“También estamos trabajando con los Médicos de Cabecera, a través de la capacitación y comprometiéndolos a sumar esfuerzos en esta situación particular, una de las medidas necesarias es ampliar los turnos reservados para las urgencias de manera tal de poder dar respuestas inmediatas a las consultas de sus afiliadas/os más aún de las relacionadas a esta enfermedad”, añadió la obra social.

“Por supuesto que como institución también estamos adoptando todas las medidas para proteger a los trabajadores de riesgo, personas de 60 o más años, embarazadas o con patologías de riesgo para que hagan uso de la licencia correspondiente con goce de haberes y sin descuento por presentismo”, recalcaron.