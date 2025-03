PAMI informó sobre nuevos requisitos para acceder a medicamentos gratuitos para jubilados

Rubén Acosta, médico cabecera del PAMI, dialogó con el Grupo de Medios TVO sobre los cambios en el trámite que deben realizar los jubilados desde el 1 de marzo para acceder a medicamentos gratuitos. Durante la entrevista, Acosta explicó los detalles y requisitos necesarios para obtener la cobertura completa de medicamentos y los nuevos lineamientos en cuanto a la cobertura y subsidios.

El médico destacó que existen medicamentos con una cobertura del 100% gratuita, pero subrayó que para acceder a ellos, los jubilados deben acercarse a la farmacia, verificar qué cobertura les brinda el PAMI y, en base a eso, gestionar un subsidio para acceder a la medicación. «Tenemos que destacar que hay medicamentos que tienen el 100 por ciento de la cobertura gratis», indicó Acosta.

En cuanto al proceso de solicitud, el médico explicó que para acceder a estos beneficios, los afiliados deben cumplir con una serie de requisitos específicos que pueden consultarse en la página web del PAMI.

Entre los requisitos más destacados, mencionó que los afiliados no deben poseer más de un inmueble a su nombre, no deben tener vehículos de menos de 10 años de antigüedad, y no deben estar afiliados a una obra social prepaga.

Acosta también mencionó modificaciones en el vademécum de medicamentos, explicando que algunos productos que antes contaban con una cobertura más amplia ahora tienen descuentos reducidos. «Se ha modificado el vademecum y hay medicamentos como los analgésicos que ahora solo tienen el 40 por ciento de descuento, y hay otros que tienen solo un 50 por ciento», detalló.

Finalmente, Acosta remarcó la importancia de que los jubilados se informen adecuadamente sobre los nuevos procedimientos y requisitos para evitar inconvenientes y poder acceder a la medicación que necesitan.