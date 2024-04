Pampas luchó y se impuso 22-12 ante Yacaré XV en el Súper Rugby Américas

​En la fecha 8 del Súper Rugby Américas, Pampas sacó adelante un duro encuentro y superó a Yacare XV por 22-12 en el Club Atlético de San Isidro. En una noche lluviosa y ventosa, la franquicia bonaerense obtuvo un triunfo que lo mantiene expectante en la lucha por la clasificación.El primer tiempo tuvo un control y posesión repartido para ambos lados. A pesar de tener un buen arranque, ya que a los tres minutos Manuel Nogués se coló por medio de la defensa del conjunto paraguayo y aterrizó en el ingoal, los primeros veinte minutos tuvieron un dominio absoluto de la franquicia paraguaya. Con graves indisciplinas que dejaron con dos jugadores menos a Pampas (Eliseo Fourcade a los 16′ y Santiago Pernas a los 20′), los dirigidos por Ricardo Le Fort culminaron con varios intentos frustrados y pudieron anotar. Tras un line y maul, cuando iban 24′, Axel Zapata fue el encargado de apoyar y con la posterior conversión de Joaquín Lamas, el marcador 7-5.

Sin embargo, el plantel comandado por Juan Manuel Leguizamón se repuso rápidamente y, aprovechando un penal defectuoso de Lamas que dejó la ovalada en cancha, los bonaerenses arremetieron y lograron al try en manos de Justo Piccardo, convertido luego por Manuel Nogués, que le devolvió la ventaja y las riendas de lo que restó de la primera etapa. Asimismo, a los 34′, el propio apertura hizo uso de toda su habilidad para penetrar la estructura defensiva, sentenciar el buen momento y anotar su doblete, después convalidado por él mismo, que les permitió a los suyos irse al entretiempo con una superioridad de 19-7.

El complemento encontró a Yacare XV desordenado, con imprecisiones e infracciones que caracterizaron a su rival en los primeros cuarenta minutos. A los 41′, Rolando Portillo recibió la amarilla y en 50′, Nicolás Parada Heit tuvo la misma condena, dejando a Pampas con dos jugadores más. No obstante, el anfitrión se encontró con una defensa férrea que frustró cada ataque haciendo imposible sacar rédito de la superioridad.

Recién a los 68′, fue Joaquín de la Vega Mendía, quien no perdonó una infracción de los paraguayos y aumentó la diferencia por primera vez en el segundo tiempo, estirando la ventaja 22-7 en favor del local. Con una lluvia incesante en La Catedral, el duelo se mantuvo abierto, con la visita no dándose por vencido. De hecho, a falta de diez para el final, Joaquín Lamas se adueñó de la ovalada en un maul, condujo el ataque y facturó. De esta manera, Pampas ganó un partido que se complicó más de lo esperado y permanece en la cima de la competición.