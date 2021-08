Pampita apoyó la candidatura de Roberto García Moritán en las PASO: “Ojalá gane porque necesitamos gente honesta”

Compartir

La modelo y conductora, que estuvo presente en el programa especial de Mirtha Legrand, se refirió a la faceta política de su esposo y habló de su maravilloso presente familiar.

Este sábado, Carolina Pampita Ardohain fue una de las invitadas en el regreso de Mirtha Legrand a la conducción en un programa especial de La noche de Mirtha por El Trece. Una de las primeras preguntas que le hizo Chiquita estuvo vinculada a la incursión de su marido, Roberto García Moritán, en el mundo de la política, en la lista de Ricardo López Murphy.

Mirtha auguró: “Va a ganar López Murphy en las PASO”. Rápidamente, la modelo, conductora y jurado de La Academia apoyó a su esposo y expresó el motivo por el cual desea que triunfe en las próximas elecciones el próximo12 de septiembre: “Ojalá que gane porque necesitamos gente honesta y que también no sea de la política, que se pueda remover un poco y entre gente nueva con buenas intenciones”.

Además, Carolina habló sobre larelación que tiene con su marido. “Yo siempre digo que me cayó del cielo, pero en realidad una amiga le pasó mi número, y el creía que era un gran candidato para mí. Él estaba hecho para mí”, expresó. “Yo lo escuché decir que vos eras la mujer más buena que había conocido en su vida y me conmovió mucho”, le expresó Mirtha Legrand a la modelo.

Ardohain se emocionó hasta las lágrimas cuando Mirtha comenzó el programa y, ya en la mesa, ambas no dejaorn de intercambiaron elogios. En otro tamos de la charla, Legrand quiso saber: “¿A quién se le ocurrió hacer el baile del caño?”. Y Pampita reconoció: “Bailar el caño se me ocurrió a mí. No me lo propuso Marcelo Tinelli, ni nadie de la producción. Fue una decisión mía personal porque estaba muy bien físicamente y el embarazo lo transité bien”.

La Chiqui, por su parte, reconoció que le impresionó verla bailando. Y la flamante mamá de Ana explicó: “Se habló mucho de eso, principalmente las mujeres. Había como una cierta crítica de por qué hacía esto. Y está bueno que cada mujer sea libre con su cuerpo y con la manera de maternar, cuidar a sus hijos. Está bueno que entre mujeres nos apoyemos, que no nos juzguemos tanto”.

“Sos arriesgada, nada te detiene”, comentó Legrand, y la jurado de La Academia remarcó: “No me pierdo nada de la vida que sea disfrute, que me haga bien y me de satisfacción”.

Luego, Mirtha elogió a la invitada: “Cuando Nacho me dijo que venías, tuve una alegría tan grande. Porque hace tiempo que no venías. Yo te admiro mucho Carolina. Porque ella pasó de ser una modelo de primera línea a una empresaria de primera línea”.

